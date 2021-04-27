Київщину рясно засипало снігом

Сніжити на Яготинщині почало з самого ранку 26 квітня

У понеділок, 26 квітня, Яготинський район Київської області рясно засипало снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Сніжити на Яготинщині почало з самого ранку – люди не очікували, що наприкінці квітня погода вразить своєю непередбачуваністю.

Температура повітря складає лише +2°, отож сніг не встигає танути, а тонким шаром лежить на землі.

Зазначимо, 26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°…-3°. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності – помаранчевий. У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0°…-5° – I рівень небезпечності, жовтий.

: glavcom.ua