Новий закон дозволить розмитнювати автомобілі за 300 доларів, але не всім

Пільгові ставки поширюються на легкові авто і вантажівки вагою до 3,5 тонни. Основні умови – авто повинно бути ввезено до 1 січня 2021 року і випущено не пізніше 2015 року

Розмитнення “євроблях” в Україні виявилося дієвим тільки для певного кола автовласників – а саме, для тих, хто ввіз авто до початку 2021 року. Для них скасували митний збір і змінили формулу розрахунку вартості авто. Іншим так легко не буде.

За новою формулою, завдяки тому, що скасовується митний збір в 10% від вартості авто, заплатити за розмитнення середньостатистичного авто доведеться не більше 300 євро. Однак додатково доведеться сплатити “добровільний” внесок 8500 грн (≈ 252 євро) під час розмитнення – за звільнення від відповідальності за порушення транзитного режиму або режиму ввезення.

Підсумкова ціна складе 552 євро. А ось тим, хто ввозить авто в 2021 році, доведеться платити вже 865 євро – за звичайною ставкою 450 євро акцизу плюс 415 євро митного збору.

Легковий автомобіль повинен відповідати хоча б екостандарту «Євро-2» (від 1997), вантажівка – «Євро-5» (від 2010 року). Пільговий період розмитнення складе 270 днів для учасників ООС і 180 днів для всіх інших.

Втім, є і проблеми. Так, щоб зняти авто з реєстрації, потрібно виїхати за кордон і мати на руках оригінал купчої (інвойсу). Якщо українець не власник авто юридично, то доведеться шукати власника. Проблеми можуть представляти автомобілі з литовськими номерами. Ці авто масово оформляли на фіктивні фірми в Литві і передавали українським покупцям за дорученням. Тепер багатьох таких фірм вже не існує. Також проблема з термінами. В Україні, за найскромнішими підрахунками, до півмільйона авто на єврономерах. Розмитнити їх всі за 180 днів просто не можливо.

: avtosota.com