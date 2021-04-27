Фахівці розповіли, як впливає на організм людини надлишок та нестача солі у раціоні

Дієтологи та експерти у галузі охорони здоров’я часто рекомендують дієту з низьким вмістом натрію. Лікарі кажуть, що споживання солі є провідною причиною високого кров’яного тиску, хвороб серця і нирок. Центр науки у суспільних інтересах навіть називає сіль “ймовірно, найбільш смертоносним інгредієнтом у нашому продовольчому постачанні”.

Доктор Джеймс ДіНіколантоніо (James DiNicolantonio), дослідник серцево-судинної системи у Інституті серця Сент-Люка у Канзас-Сіті (Saint Lukes Mid America Heart Institute), вивчив вплив солі на здоров’я людини за останні десять років. Згідно з дослідженнями, дієти з низьким вмістом солі можуть принести більше шкоди, ніж користі.

На початку своєї кар’єри фармацевта доктор ДіНіколантоніо спостерігав негативні наслідки для здоров’я дієти з низьким вмістом натрію. Пацієнти з низьким вмістом натрію, які також приймали ліки від низького кров’яного тиску, часто повідомляли про запаморочення, зневоднення та швидке серцебиття. Коли ці пацієнти були перевірені, їх рівень натрію був небезпечно низьким. Майже у кожному випадку лікар припиняв прийом препарату або скорочував дозу вдвічі. Не менш важливим є й те, що фахівець казав пацієнтам додавати сіль у їжу, щоб відновити рівень натрію.

Людський організм за кілька століть пристосувався засвоювати велику кількість солі. Протягом багатьох століть сіль була основним стандартним консервантом і підсилювачем смаку. Людському організму необхілний натрій для підтримання правильного балансу рідин у клітинах. Натрій необхідний для роботи серцево-судинної системи, скорочення м’язів і регуляції нервових імпульсів.

Згідно з 185 рандомізованими контрольованими дослідженнями щодо споживання натрію, дослідники виявили, що менше споживання солі дійсно знижує кров’яний тиск, але знижує його у середньому на 1-5 пунктів. Невелике падіння кров’яного тиску спостерігалося лише у невеликої частини населення.

Зниження споживання солі також мало негативні наслідки — підвищення рівня ниркових гормонів, гормонів стресу і тригліцеридів. Рівень смертності був насправді вищим у людей з низьким рівнем натрію порівняно з тими, хто мав високий рівень. Насправді, негативні наслідки дієти з низьким вмістом натрію були більш руйнівними і включали у себе: збільшення частоти серцевих скорочень, гіпотиреоз, підвищений рівень інсуліну і підвищення рівня гормонів, що зміцнюють артерії. Дослідження також показує, що дієта з низьким вмістом натрію шкідлива для здоров’я вагітних жінок і сприяє більшому ризику викидня, дитячої смертності та прееклампсії.

: wworld.com.ua