Иван Сибирев: резонансный скандал в СМИ и бизнес-интересы одиозного гендиректора «Газстройпром»

Нереальные доходы, роскошная жизнь, огромный спектр бизнес-интересов, жена модельной внешности, регулярный отдых на Мальдивах и много других «занимательных» подробностей: кто такой Иван Сибирев? Что известно о бизнес-интересах одиозного генерального директора «Газстройпрома»? А также подробности резонансного скандала в СМИ с «притянутой» популярностью Сибирева…

«Газстройпром» и Сибирев: начало

В конце 2020-го Ивана Сибирева, выходца из Луганска, назначили гендиректором «Газстройпрома». Если говорить о суммах заказов данного предприятия, то речь идет невероятных суммах в 1,4 трлн рублей… По факту, Сибирев далеко не новый человек в структурах данной компании. Он давно работал в дочках «Газпрома».

Напомним, компания «Газстройпром» была создана путем объединения одних из самых крупных подрядчиков «Газпрома», которые до этого были под контролем Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Подробно на этом моменте останавлиться не будем, в сети полно материалов на эту тему. Добавим только, что многие ключевые фигуры из топ-менеджмента тех фирм перешли работать в «Газстройпром».

До своего назначения Сибирев руководил АО «СНТГ». Также он был одним из первых замов товарища Аникеева в том же АО «Газстройпром». Помимо этого, у Сибирева имеется целая палитра личных интересов в разных сферах бизнеса, в том числе, и в ресторанном.

Подробнее о бизнес-интересах Ивана Сибирева

О бизнес связях Сибирева Ивана: наглядно

Масштабы просто поражают!

Вы только вдумайтесь, и всё это сосредоточено в одних руках… Не хило так…

Чем владеет Иван Сибирев: что известно

По информации Росреестра недвижимости, за Сибиревым числится, например, земельный участок, площадью 101 соток в дачном поселке Успенское, который расположен в районе Рублевки.

Стоимость земли, согласно указанным данным, составляет 248 миллионов рублей. Там, Сибирев себе выстроил чуть ли не замок на 300 квадратных метров с роскошным бассейном.

Также Сибирев владеет целой базой элитных квартир в Питере. К примеру, одна из таких, размерами почти 210 квадратных метров, находится в модном здании на Крестовском острове. Что интересно, в этом же доме ему принадлежит часть обширного нежилого помещения, площадью свыше 1 940 квадратных метров. Предположительно, речь идет о паркоместах в подземном паркинге, где товарищ размещает свой обширный автопарк элитных машин.

По информации из базы ГИБДД, Сибирев владеет тремя люксовыми машинами:

Заметим, что товарищ Сибирев весьма экстравагантная личность, поэтому все его элитные авто имеют модные номерные знаки «333» московского региона «777», различия только в буквах…

Помимо этого во владении Сибирева есть еще люксовый катер на 12 мест Chris-Craft Launch 28 GT, цена которого вальируется около 18 миллионов рублей.

О личной жизни

Кстати, жена олигарха также прекрасно вписывается в такую картину роскоши. Анастасия Сибирева, безусловно, идеально создает атмосферу комфорта, шика и пафоса.

К, слову, она же менеджер «Газпрома», владеет собственным благотворительным фондом, который пристраивает бездомных собачек и кошечек. Ее инстраграм изобилует няшными фотками. Только вот там явно не хватает снимков с мужем, от слова «совсем»…

О доходах: без комментариев

Согласно информации ФНС, только по официальным данным, доходы Сибирева в 2019-м году от одной лишь компании «СТНГ» составили почти 666 миллиардов рублей!!! Только вдумайтесь… Это получается почти по 2 ляма ежедневно. И это только официальные данные. И это только по одной компании. А всю палитру вы видели выше… Дорого-богато? Скорее неприлично роскошно!!! Не так ли?

Ну, и дополним общую картину роскоши. Товарищ Сибирев – любитель отдыхать красиво. Мальдивы, Ницца?… Да, запросто. С десяток раз за несколько лет? Та вообще не вопрос… Без комментариев. Как-то все это вообще не хочется комментировать, поэтому, чисто фактаж.

Что известно о резонансном скандале в СМИ с «притянутой» популярностью Сибирева?

Интересные и занимательные вещи начали происходить в информационном пространстве. Так, в поисковых системах волшебным образом стала появляться фамилии Сибирева, причем сами новости никоим образом его не касались, но были «вирусными», то есть, весьма актуальными.

Так, например, его ФИО фигурировало в новостях о проблеме прокладывания труб, о самоизоляции, о проверке московских технопарков, о безопасности во время пандемии и т.д. Список весьма длинный… Материалы выбраны отлично, но по факт, понятно, что сей кадр не имеет к новостям абсолютно никакого значения. Только вот прикол в том, что фамилия и имя есть в статьях, следовательно, и поисковики начинают «поднимать» сию личность…

Правда, есть еще один весьма интересный нюанс: упоминание везде было в негативном русле…

Кто так постарался? Враги, «лучшие» друзья, или же это такой «рекламный трюк от первого лица», чтобы потом все опровергать, что Сибирев и делал, вопрос открытый…

В любом случае это весьма оригинальное решение, не спорим. Но, правомерна ли такая «реклама» и такой «пиар», если его таки организовал сам герой публикаций?

В общем, как бы там ни было, вполне логично, что нашлись те, кому это не понравилось, и, кто вполне адекватно отреагировал на этот «пафосный» и беспричинный рекламный бред.

Так, на данный факт обратила внимание депутат Госдумы Тамара Плетнева. Она подала депутатский запрос на проверку работы товарища Сибирева на факт соблюдения этических норм поведения и отсутствия конфликта интересов, с учетом того, что Сибирев, являясь топ-менеджером дочки «Газпрома», также владеет многими другими личными бизнес-интересами…

Ждите продолжение нашего расследования: уже скоро!

Автор: Анна Никитина