МИД РФ обозначил срок выхода из ДОНа

Так, если Москва сохранит статус-кво, то выйдет из Договора до конца мая текущего года, передает корреспондент The Moscow Post .

В ведомстве отметили, что «практическое обсуждение» сохранения ДОНа будет возможным в том случае, когда «США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться».

ДОН дает разрешение 33 странам осуществлять наблюдательные полеты над территориями друг друга. Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора в прошлом году.

Москва сообщила, что законопроект о денонсации Договора предоставит Правительство РФ Президенту, а затем оно поступит на утверждение Федеральному собранию «в считанные дни» при сохранении статус-кво.

15 января МИД России сообщил о намерении Москвы покинуть Договор. Такое решение стало реакцией на выход Вашингтона, а также на возникшие проблемы с попыткой согласовать условия для дальнейшего заключения договора. Американский президент Джо Байден во время предвыборной кампании заявил, что решение бывшего президента США Дональда Трампа выйти из ДОНа было ошибочно. Но впоследствии стало известно о планах Вашингтона убрать авиапарк, который использовался в рамках Договора.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил, что у союзников Соединенных Штатов осталось чуть более полутора месяцев, чтобы определиться по поводу Договора по открытому ведомству. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля обозначил, что сейчас судьба Договора «повисла на волоске».

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