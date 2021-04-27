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У палаці розповіли про різницю між Кейт Міддлтон та Меган Маркл (фото)

27.04.2021

Високопоставлений представник Букінгемського палацу розповів про різницю між Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Як повідомляє видання Daily Express, на відміну від колишньої американської актриси, яка так і не зуміла пристосуватися до нового життя після одруження за принцом Гаррі, дружина принца Вільяма прийняла свою нову роль і пов’язану з нею відповідальність «без будь-якої метушні». При цьому ставлення до обох герцогиня, після того, як вони приєдналися до королівської сім’ї, було абсолютно однаковим.

«Я не можу пригадати, щоб вона на щось скаржилася. Ніхто в палаці не робив для неї більше, ніж для Меган. Завжди відбувається одне й те саме, коли в родині з’являється хтось новий — ти тут, ти вчишся, ти звикаєш. Вона зробила це. Вона вселяє у Вільяма стільки впевненості «, — заявив придворний про Кейт. Міддлтон привнесла стабільність не тільки в життя принца Вільяма, але і всієї його родини.

«Королева вважає вельми чудовим те, що Вільям одружився з такою розумною дівчиною, яку публіка любить заради неї самої», — розповідає інсайдер.

Кетрін не намагається ні з ким конкурувати і не перетягує увагу на себе — що особливо примітно, враховуючи інтерес, який викликає її персона.

У своєму інтерв’ю Опрі Уїнфрі Меган скаржилася, що до Кейт ставилися більш доброзичливо. І що палац виступав на захист Міддлтон, коли на неї нападала преса. А саму Меган ніхто ніколи не захищав, та всі її проблеми ігнорувалися.

: world.fakty.ua

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