Обнародованы секретные документы о катастрофе на ЧАЭС

Эту информацию советская власть скрывала от общественности

Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook в понедельник, 26 апреля, опубликовала секретные документы КГБ о Чернобыльской катастрофе, которая произошла 35 лет назад.

Государственный архив СБУ рассекретил документы КГБ, которые касаются аварии на ЧАЭС. Эту информацию советская власть скрывала от общественности. Среди обнародованных документов — первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, также переговоры операторов станции в момент аварии, документы об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

В архивах указывается, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ, но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «осуществлены мероприятия для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на третьем и четвертом энергоблоках.

«8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационное состояние, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие», — говорится в сообщении.