Кива стал кандидатом наук. На защиту диссертации не пускали СМИ, полиция приезжала трижды

Неизвестные мужчины блокировали вход в аудиторию, в которой народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Об этом сообщает «Украинская правда».

На защиту диссертации нардепа, которая проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости, не пустили часть журналистов якобы из-за пандемии коронавируса. Однако после приезда полиции корреспондентов все-таки пропустили.

«Громадське» пишет, что сначала журналистов пропускали по спискам, согласованным помощником Кивы. Но на лестнице дежурили мужчины в черной одежде и масках, которые представлялись студентами, хотя отказывались показывать студенческие билеты.

На вопрос, кто эти мужчины, сам нардеп сказал: «Студенты, может аспиранты». При этом они сопровождали Киву в уборную и уберегали от журналистов.