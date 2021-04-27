Сотрудничали с оккупантами: СБУ провела серию обысков в офисах группы “Трансшип”

Деятельность в оккупированном Крыму, буксиры под флагом РФ в Одесской области и изменение маршрутов судов из Турции в российский порт: как украинский морской магнат работает на страну-агрессора?

Несколько месяцев назад СБУ провела масштабные обыски в офисах компаний группы «Трансшип». Новые подробности дела и факты биографии владельца компании Андрея Иванова — в масштабном расследовании Артема Поликовского.

Штаб-квартира группы компаний «Трансшип» занимает целый квартал в центре Одессы. Это предприятие, которое осуществляет перевалку грузов, обеспечивает услуги буксиров и сопровождает судна, которые не заходят в порты. Компании группы работают в Одесской и Николаевской областях, на территории Автономной Республики Крым и в самой России. Они насчитывают почти сто единиц собственного флота — краны, буксиры, перевалочные комплексы и фидерные суда.

Владельцем и бенефициаром этих компаний является довольно одиозный человек – Андрей Игоревич Иванов. Команда «СтопКор» неоднократно раскрывала в своих материалах биографию украинско-российского морского миллионера.

Андрей Иванов — основатель группы компаний «Трансшип» Фото: СтопКор

Напомним, что во время реструктуризации и распада Советского Союза г-н Иванов работал заместителем главы порта «Усть-Дунайск», финансовым директором Черноморской судоходной компании, генеральным директором ОАО «Трансбункер-юг», был организатором ряда предприятий морского бизнеса с регистрацией в Украине, России и в офшорах. В фокусе его бизнес-интересов — бункеровка судов в украинских портах, рейдовая перевалка, а также судостроительные заводы в Измаиле и Керчи.

В прошлом году Иванова и его группу компаний «Трансшип» чаще всего упоминали в контексте подъема танкера «Дельфи», который был выброшен на один из центральных пляжей Одессы.

Затонувший танкер «Дельфи» Фото: СтопКор

Именно его компания обеспечила подъем с мелководья и транспортировку ранее контрабандного судна. Именно так, по словам инсайдеров, наш герой получил, хоть и недолговечный, но иммунитет, предоставленный министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Ведь даже эту операцию проводили буксиры «Diamond N» и «Topaz N»», принадлежащие через офшорную компанию из Гонконга Новороссийскому торговому порту.

Но все изменилось в середине января 2021 года, когда Служба безопасности Украины провела масштабные следственные действия и обыски в офисах «Трансшип» и вышеупомянутых российских буксиров «Diamond N» и «Topaz N», которые в то время базировались в Черноморском порту.

Хотя Андрей Иванов традиционно заявил о заказном характере действий спецслужб, но в ночь с 20 на 21 февраля эти буксиры, выходя по маршруту Одесса (Украина) — Тузла (Турция), отклоняются от курса и идут в порт Новороссийск, где сейчас, по сути, и находятся у себя дома. Это подтверждает информация на сайте трекинга суден.

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