Чому жінкам важливо щодня вживати чорнослив, особливо після 40 років

Всі люди піддаються змінам в організмі, на кожній стадії розвитку. Відбувається це і з перебудовою жіночого організму після 40 років. Їм властиві також перепади настрою, причому в різкій формі. Щоб уникнути таких сильних змін в організмі необхідно додати в свій раціон чорнослив, інформує Ukr.Media.

Користь чорносливу

Склад у чорносливу такий, що допомагає заспокоїтися, згладжує емоційні скачки, допомагає боротися з апатією, нудьгою, безсонням і дратівливістю.

У чорносливі багато калію, який допомагає підтримувати здоров’я стінок серця і судин. Щоб покрити 65 % норми споживання калію організмом на добу потрібно з’їдати 100 г чорносливу.

До складу чорносливу також входить кальцій. Через зниження кальцію в період клімаксу і менопаузи у жінок може розвинутися остеопороз. У слідстві чого чорнослив ідеально підходить для поліпшення цього показника.

Якщо періодично вживати чорнослив, то можна відрегулювати роботу кишечника, якщо вона порушена. Цей продукт нормалізує вагу, допомагає знизити рівень рідини в організмі, запобігає набряклості, активізує діяльність нирок.

Пектин і каротин, що знаходиться в складі чорносливу покращує зір. Його варто вживати при захворюваннях нирок, при атеросклерозі і ревматизмі.

І найголовніше для жінки — це збереження молодості. Завдяки вмісту в плодах антиоксиданту, кремнію і біотину можна поліпшити стан шкіри. Вона стане гладкою, чистою, зникне в’ялість, лущення, а волосся стане шовковистим.

Якщо з’їдати п’ять плодів чорносливу, то можна вберегтися від раку. Але все ж є у цього продукту і протипоказання, чорнослив не можна їсти людям, що страждають на цукровий діабет, сечокам’яною хворобою і ожирінням.

: aspekty.net