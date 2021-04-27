BelkaCar судится с налоговой из-за штрафа в 259 млн рублей

Каршеринговая компания BelkaCar оспорила решение ФНС, которая присудила ей штраф более 259 млн рублей за работу без контрольно-кассовых аппаратов.

В BelkaCar утверждают, что налоговая неверно квалифицировала нарушение: компания применяла кассовые аппараты, но их регистрация была просрочена. За такое нарушение предусмотрен штраф 10 000 рублей. Юристы называют это дело прецедентным — от его исхода будет зависеть судьба всех подобных исков в России

ФНС начислила каршерингу BelkaCar штраф в 259 млн рублей за работу без кассовых аппаратов, говорится в решение Арбитражного суда Москвы. С 7 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года каршеринг BelkaCar работал с 12 незарегистрированными контрольно-кассовыми аппаратами и фискальными накопителями, выяснила налоговая инспекция в результате административного расследования. Налоговая присудила компании штраф, который BelkaCar оспорила в суде — в самой компании утверждают, что аппараты были, но их вовремя не перерегистрировали. Это нарушение должно квалифицироваться как «нарушение порядка регистрации контрольно-кассовой техники», за что предусмотрен штраф 10 000 рублей.

Суд встал на сторону налоговой. За время работы с незарегистрированными кассовыми аппаратами BelkaCar получила 345,9 млн рублей выручки, но не использовала при этом кассовую технику и не передавала фискальные документы в налоговую, говорится в материалах суда.

Гендиректор и соосновательница BelkaCar Лориана Сардар сказала Forbes, что компания не согласна с решением налоговой. По ее словам, внутренняя память онлайн-касс переполнилась раньше срока, после чего налоговая отключила их от своей системы и не уведомила компанию. Сардар также отметила, что с 7 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года BelkaCar применяла онлайн-кассы: оплата проходила, чеки формировались, вся информация об этом доступна налоговым органам, а BelkaCar заплатила налоги за этот период в полном объеме. В BelkaCar считают, что нарушение, которое компания допустила, — это несвоевременная перерегистрация онлайн-кассы и штраф за него не превышает 10 000 рублей.

Адвокат Taxology Дмитрий Анищенко обращает внимание, что налоговая в обоснование своей позиции опиралась на постановление Высшего Арбитражного суда России 2003 года, разъясняющее порядок применения статьи 14.5 КоАП РФ в старой редакции — до изменений, принятых в 2016 году. Статья в той редакции не разделяла «неприменение» и «неправильное применение» кассовой техники с точки зрения применимых санкций.

При этом в разъяснениях на официальном сайте налоговой службы также отмечается, что нарушение срока перерегистрации контрольно-кассовой техники не свидетельствует о неприменении компаниями такой техники и облагается минимальным штрафом в размере 10 000 рублей. Аналогичные выводы содержатся и в некоторых судебных решениях, например в акте Верховного Суда по делу ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» против налоговой инспекции.

«Указанные доводы были приведены суду в поданном BelkaCar заявлении, а также озвучены в ходе судебного разбирательства, однако первая инстанция не приняла их во внимание и оставила без рассмотрения. BelkaCar уже подала апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в Девятом арбитражном суде 17-го мая», — говорит адвокат Дмитрий Белов, представляющий интересы BelkaCar в суде.

«BelkaCar — цифровой бизнес с большим объемом онлайн-взаиморасчетов с пользователями, которые полностью прозрачны для налоговых органов. В ситуации, когда налоговое регулирование становится все жестче, правоприменительная практика должна быть понятна и предсказуема для добросовестного бизнеса», — отметила Сардар. Она добавила, что компания будет оспаривать решение арбитражного суда.

Анищенко отмечает, что итоговое решение суда по делу BelkaCar против ФНС будет иметь важное значение для бизнеса, так как судебную практику по вопросу привлечения пользователей кассовой техники к ответственности за нарушение ее применения нельзя назвать устоявшейся. Статья 14.5 КоАП РФ только с 2017 года различает составы «неприменение» и «неправильное применение» техники, поэтому от того, как судом будет разрешен спор между каршеринговым сервисом и налоговой службой, может зависеть будущее споров по аналогичным ситуациям.

В 2020 году выручка BelkaCar выросла на 7% и достигла 2,4 млрд рублей, по данным компании. Чистый убыток АО «Каршеринг» составляет 1,8 млрд рублей, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Для компаний, которые используют облачные онлайн-кассы, истечение срока действия фискального накопителя (ФН) — распространенная проблема, говорит гендиректор «Эвотор» Андрей Романенко. По его словам, ответственность за его своевременную замену лежит на налогоплательщике, который арендует облачную кассу. Поставщики облачных решений обычно напоминают об истечении срока действия ключа, но их клиенты могут пропустить этот момент и попасть на штрафы, сказал Романенко.

Собеседник в налоговом консалтинге рассказал Forbes, что сложно судить о том, как часто компании не применяют контрольно-кассовую технику, так как 98% компаний такие дела до суда стараются не доводить. В данном же случае фискальная информация транслировалась налоговому органу; бюджет получил налог, использование просроченной техники стало следствием технической ошибки, поэтому у налогоплательщика отсутствовал умысел на совершение нарушения, а само по себе нарушение не представляет общественной опасности, сказал Forbes другой юрист.

Пресс-служба ФНС не ответила на запрос Forbes.

Каршериг BelkaCar запустился в России в 2016 году, сейчас сервис работает в Москве, Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Это третий по размеру игрок на российском рынке, в 2020 году его доля составляла 19%. В сервисе зарегистрировано 1,5 млн человек. В 2019 году основным акционером BelkaCar стала компания основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина BMT Private Equity Ltd.