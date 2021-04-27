Які щеплення є обов’язковими: пам’ятка вакцинації

З 24 до 30 квітня в Україні проходить тиждень вакцинації. Щеплення слід робити регулярно, щоб підтримувати імунітет та мати захист проти небезпечних захворювань.
В Україні обов’язковими є 10 щеплень
Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов’язкове щеплення від 10 захворювань. Під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак повідомила, що з наступного року до плану щеплень додали ще одну вакцину.
Перелік обов’язкових щеплень:
туберкульоз,
поліомієліт,
дифтерія,
кашлюк,
правець,
гепатит B,
гемофільна інфекція,
краснуха,
епідемічний паротит.
З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.
Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров’я та у приватних клініках.
Якість вакцин можна перевірити
Кабінети вакцинації працюють в усіх дитячих і дорослих поліклініках, у лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і центрах первинної медичної допомоги.
: healthy.24tv.ua