Громадська організація «Комітет народної люстрації» оголошує нагороду в 200 тис. грн за інформацію про приховані статки Олега Кулініча та підставних осіб, на яких вони оформлені

23 квітня 2021 року біля будинку топ-корупціонера, якого підозрюють у шпигунстві,– керівника кримського підрозділу СБУ Олега Кулініча – на столичному Печерську, пройшла акція ГО «Комітет народної люстрації».

Учасники вимагали люструвати та притягти до відповідальності чиновника, який працював у вищих ешелонах влади за часів Януковича та Кучми та скомпрометував себе співпрацею з закордонними спецслужбами. Кулініч був фігурантом декількох корупційний скандалів, пов’язаних з виведенням сотень мільйонів грн з бюджетів держпідприємств «Енергоатом» та Держкомзем. Є підстави вважати, що він вже понад 10 років є доларовим мультимільйонером та власником декількох десятків земельних ділянок по всій країні. Разом з тим, в його декларації та декларації його колишньої дружини ці статки та майно відсутні.

Громадська організація «Комітет народної люстрації» оголошує нагороду у 200 тис. грн – за будь-яку корисну та достовірну інформацію про статки, майно та рахунки шпигуна та крадія українського бюджету Олега Кулініча та членів його сім’ї, які ті приховали у деклараціях.

Про це повідомляється в заяві ГО для ЗМІ.

«Ми також складаємо списки пов’язаних з ним осіб, на яких може бути фактично оформлені земля та майно: потрібні їх контакти та місця фактичного проживання. Прохання надсилати інформацію за адресою [email protected]»,- говориться у заяві.

«Отже – знову включаємо народну люстрацію! У наших містах та селах достатньо сміттєвих баків – вистачить на майже усіх, кому туди давно пора», — оголошують громадські активісти.

Нагадаємо, восени минулого року Президентом Зеленським Олег Кулініч був призначений керівником Головного управління СБУ в Криму.

20 квітня в своєму Telegram-каналі народний депутат від партії «Слуга народу» Макс Бужанський повідомив про те, що Олег Кулініч з 1989 по 1994 роки навчався у Вищій школі КДБ СРСР та Академії ФСБ РФ. Бужанський наполягає на люстрації чиновника, який себе скомпрометував. Він звернувся з цим питанням до Мінюсту, ДБР, парламентського профільного комітету та особисто до Президента. На думку нардепа, фахівець з такою біографією не може займатися питанням окупованої території.