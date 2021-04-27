Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева пойдет на выборы в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре. Об этом она написала в понедельник, 26 апреля, на своей странице в Instagram.

«Хочу позитивных перемен в стране, а еще потому, что уверена — хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», — написала она, добавив, что намерена баллотироваться от партии «Новые люди».

Авксентьева планирует работать советником председателя партии Алексея Нечаева. При этом пока неизвестно, в каком качестве она пойдет на выборы — это будет решаться на съезде движения.

Также политик добавила, что сейчас готовит региональную программу партии. По словам Авксентьевой, «в ней будет идти речь о том, как должны выглядеть здоровые отношения между центром и регионами, губернаторами и местным самоуправлением, между людьми и властью — и что для этого надо сделать».

11 января Авксентьева сообщила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. Позже она уточнила, что планирует быть советником главы города на общественных началах.