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На честь річниці весілля Оля Фреймут зворушила новим фото з чоловіком

27.04.2021

Пара, яка надихає і змушує повірити у неземне кохання.

Про те, що ведуча вийшла заміж за Володимира Локотка, стало відомо 2017 року – після народження другої спільної дитини. Наразі вони виховують сина Валерія, дочку Євдокію та Злату (від попередніх стосунків Фреймут), і не тямлять себе від щастя.

Так, 25 квітня у своєму Інстаграмі зірка опублікувала красиве фото з коханим. Вони притулилися одне до одного, і навіть через екран відчуваєш – між ними неймовірно сильні почуття.

Сьогодні день нашого весілля, – написала під ніжним фото Оля

 

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Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

: lux.fm

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