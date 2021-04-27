Суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального

Суд принял решение приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального до решения по иску признания их экстремистскими организациями. Об этом сообщает ТАСС. Ходатайство было подано прокуратурой.

Надзорное ведомство считает, что соратники Навального публикуют на своих сайтах экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях. В прокуратуре убеждены, что целями их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»».

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Мосгорсуда, заявление относительно запрета на приостановку деятельности некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан) пока судом не рассмотрено, поскольку оно разбирается судьей единолично.

Досудебная подготовка будет продолжена 29 апреля.

Прокуратура Москвы подала иск с требованием признать штабы Навального и ФБК экстремистскими 16 апреля. Материалы иска засекретили, сославшись на государственную тайну.

Алексей Навальный был обвинен в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора по делу «Ив Роше». В феврале Мосгорсуд заменил ему условный срок на реальный. Блогера отправили в колонию на 2,5 года.