Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети

Региональные штабы российского оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях.

Об этом пишут в Instagram сообщили соратники Навального.

«По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены», — говорится в сообщении.

Издание «Интерфакс» отмечает, что в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность движения «Штабов Навального» и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете. Пресс-служба ведомства-заявителя указала, что организации «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», в связи с чем их следует признать экстремистскими.