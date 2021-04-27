Над головой Делимханова сгустились тучи

Центральный аппарат СКР при оперативном сопровождение Управления К ФСБ РФ сейчас ведет активные следственные действия по делу, фигуранты которого все сплошь из самого близкого окружения Адама Делимханова.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, это может стоить Делимханову места в новом составе Госдумы. Басманный суд арестовал Романа Кузнецова (он же Усман Дудуркаев) – помощника Делимханова и постоянного обитателя «Президент-отеля». Брали Кузнецова (небывалый случай) в аэропорту Грозного силами прибывших из Москвы оперативников и спецназовцев ФСБ РФ. Работали они без проблем, добро на расследование получено на таких верхах, что не поспоришь.

В связи с расследование следователи разыскивают и Беслана Каримова, которого называют «казначеем» Делимханова. Н него во всех аэропортах были выставлены «сторожевики», но в аэропорту Грозного «случайно» произошел технически сбой, благодаря которому Каримов по своим документам сумел вылететь в Турцию.

Предметом для расследования стала довольно старая история. Влиятельные силы в Чечне положили глаз на компанию «Энергия», которая владела электросетями в Ростовской и Волгоградской областях. Ее владелец Александр Хуруджи оказался неуступчивым человеком и вскоре отправился за решетку (позже было установлено, что дело в отношении него сфабриковано). Жена Хуруджи знала откуда «ветер дует» и поехала для освобождения мужа на переговоры в Москву в «Президент-отель». Там ее встретил Роман Кузнецов и с сообщниками насильно запер в одном из номеров. Женщине угрожали, пока она (имевшая все необходимые доверенности) не переписала «Энергию» на указанных лиц. После этого «управлением» компанией занялся Каримов, в результате из нее были выведены все средства и активы. Если ущерб от действий Кузнецова оценивается в 80 млн рублей, то от действий Каримова- в 1,5 млрд рублей.

Сейчас в Москву этапируют бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова. В декабре 2020 года он был осужден на шесть лет за хищение активов АО на 1 млрд руб. В реальности Лянгузов выполнял поручения Каримова и согласился взять всю вину на себя в обмен на финансовые блага и обещания, что долго он сидеть не будет. В СКР Лянгузова будут допрашивать по новым эпизодам, связанным с «Энергией». Каримов сейчас рассказывает в Турции, где он и скрывается, что порешал все свои проблемы и скоро уже сможет вернуться в Россию. Как и во многих подобных историях, в этой тоже надо «Cherchez la femm»- искать женщину. По словам источника Rucriminal.info, Каримов состоит в близких отношениях с очень непростой женщиной, поработавшей на разных должностях в прокуратуре и в ФСБ РФ. За этим и кроется его уверенность в благополучном разрешении проблем.

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы громкого расследования и сегодня мы публикуем постановление о возбуждении дела.

«В период с января 2016 года по 30.05.2016 Кузнецов Роман Русланович , … года рождения , которому с 22.12.2016 на основании решения 10-ой Адвокатской палаты Чеченской Республики присвоен статус адвоката , совершил хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере . Не позднее 31.01.2016 в г. Москве по адресу : …к Кузнецову Р.Р. обратилась Хуруджи М.А. , как представитель основного акционера АО « Энергия » ( ИНН 6143012100 ) Хуруджи А.А. , имевшего в собственности 96,6 % акций предприятия , с просьбой оказать содействие в предотвращении возможного рейдерского захвата АО « Энергия » . Не позднее 02.02.2016 в г. Москве у Кузнецова Р.Р. из корыстных побуждений с целью личного обогащения возник умысел на хищение имущества АО « Энергия » в особо крупном размере путем обмана . Реализуя преступный умысел , не позднее 16.03.2016 в г. Москве Кузнецов Р.Р. , действуя умышленно , с целью хищения чужого имущества путем обмана , введя в заблуждение Хуруджи А.А. , Хуруджи М.А. , врио генерального директора АО « Энергия » Фомочкину В.В. и других сотрудников предприятия , под предлогом предотвращения рейдерского захвата АО « Энергия » и сохранения eгo имущества , организовал заключение между подконтрольным ему ООО « МК » ( ИНН 7705875251 ) и АО « Энергия » агентского договора от 16.03.2016 , согласно которому АО « Энергия » обязалось перечислить собственные денежные средства на счет ООО « МПК » с целью их последующего расходования на нужды АО « Энергия » . Во исполнение агентского договора заместитель генерального директора АО « Энергия » Лянгузов Д.С. по указанию Фомочкиной В.В. не позднее 21.03.2016 перечислил с расчетного счета АО « Энергия No 40702810000000000509 , открытого Волгодонском филиал ПАО « Донхлеббанк » по адресу : Ростовская область , г. Волгодонск , ул . Ленина д . 10 , на расчетный счет ООО « МК » № 40702810838000063575 , открытый в дополнительном офисе № 9038/01759 Московского банка ПАО « Сбербанка России » по адресу : г. Москва , шоссе Энтузиастов , д . 14 принадлежащие АО « Энергия » денежные средства в сумме 80 000 000 рублей . Продолжая реализацию своего преступного умысла , в период с 28.03.20 по 30.05.2016 в г. Москве по адресу : Кузнецов Р. B, действуя умышленно , с целью хищения чужого имущества путем обмана , организовал перечисление находящихся на расчетном счете ООО « МПК » № 40702810838000063575 , открытом в дополнительном офисе № 9038/01759 Московского банка ПАО « Сбербанк России » по адресу : г. Москва , шоссе Энтузиастов , д . 14 денежных средств , перечисленных на расчетный счет ООО « МПК » по агентскому договору с АО « Энергия » , в сумме 47 808 162 рубля 31 копейка в пользу связанных с ним физических и юридических лиц , не выполнявших для АО « Энергия » каких — либо работ и не оказывавших услуг . Таким образом , Кузнецов Р.Р. в период времени с января 2016 года по 30.05.2016 в г. Москве путем обмана противоправно и безвозмездно завладел имуществом АО « Энергия » в виде денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 47 808 162 рубля 31 копейка , причинив АО « Энергия » материальный ущерб на указанную сумму . Похищенным имуществом Кузнецов Р.Р. распорядился по своему усмотрению».

Продолжение следует

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