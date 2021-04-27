На защиту диссертации Кивы приехала полиция, однако не смогла попасть внутрь

Журналисты вызвали полицию, поскольку им не позволили посетить публичное мероприятие. Однако правоохранитель также не смог попасть внутрь.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «PavlovskyNews».

«На защиту диссертации Ильи Кивы пыталась попасть полиция Представители СМИ, которым не позволили посетить публичное мероприятие, вызвали полицию. Действия охраны они посчитали препятствованием журналистской деятельности. Через 40 мин приехала следственно-оперативная группа в лице одного полицейского, однако и он не смог попасть вовнутрь и добиться какой-то внятной информации», — говорится в сообщении.