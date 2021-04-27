Прикрываясь верой: какие грехи скрывает самый православный депутат Виталий Милонов

У одного из самых скандальных депутатов ГД Виталия Милонова, известного поборника морали, «Собеседник» нашел удивительные способности.

Милонов умеет быть в двух местах одновременно, а также получать крупные суммы за молчание. И не только.

Не так давно бизнесмен и бывший депутат Закса Ленинградской области Владимир Петров заявил: Виталий Милонов взял у него в долг 700 тыс. руб., но не вернул их. Произошло это три года назад. По словам Петрова, деньги одалживались на строительство церкви. Пару недель назад он столкнулся с Милоновым в Москве на выходе из самолета.

– Депутат пытался прошмыгнуть мимо, «не замечая» моего приглашения к крепкому рукопожатию. Не получилось – наши руки сошлись в дружеском замке минуты на четыре. Безуспешно вырывая руку, он что-то говорил про скорое возвращение долга, но увы… – рассказал Петров.

Бизнесмен пригрозил подать в суд, но уточнил: сделает это после выборов – чтобы не подставлять ЕР, от которой будет баллотироваться должник.

Согласно декларациям, годовой заработок Милонова варьировался от 4,7 до 6 млн рублей. Мог бы и отдать взятую у коллеги сумму. Но, видимо, денег ему не хватает. Сам депутат отказывается комментировать ситуацию.

Раз так, мы решили повнимательнее присмотреться к поступкам народного избранника. Так ли уж совпадают его слова и дела?

Жилье с проблемой

– Не нужно стесняться своей недвижимости, – заявил как-то Милонов в 2013-м, комментируя скандал вокруг незадекларированного имущества депутата Владимира Пехтина в Майами.

В собственности самого депутата есть, в частности, квартира, которую он делит с женой Евой Либуркиной. Жилье площадью 107 м2 расположено в Адмиралтейском районе Петербурга.

Несколько лет назад вокруг этой квартиры Милонова разгорелся коммунальный скандал – в одной из комнат прорвало трубу с горячей водой, которая залила нижних соседей. Суд установил: в ходе ремонта у Милонова были срезаны стояки и батареи центрального отопления, а заглушки рабочие установить забыли.

По словам одной из потерпевших, ее квартира стала непригодной для жилья, а Милонов даже не удосужился встретиться с людьми и извиниться. Сам депутат заявил СМИ: ему «печально комментировать коммунальные глупости». Однако суд встал на сторону пострадавших и взыскал с Милонова и Либуркиной 635 тыс. руб.

Дом с иконой

Милонову принадлежит и земельный участок площадью 1100 кв. м. По данным «Собеседника», он находится в Стрельне. Из выписки ЕГРН следует, что Милонов получил его еще в 2008-м, работая депутатом петербургского Закса.

В настоящее время стоимость таких участков (без дома) составляет около 10 млн руб. Но у депутата есть дом, который выглядит необычно даже на фоне российской элиты – на его фасаде нарисована икона.

Дом Милонова//фото: соцсети

В последнее время Милонова часто можно увидеть в разных YouTube-шоу. Приходит на провокационные шоу бывших кавээнщиков вроде «Что было дальше» и «Прожарка», раздает откровенные интервью. Но бюджетные деньги он получает не за это, а за работу в Госдуме. А вот ее результаты – не самые впечатляющие.Как выяснил «Собеседник», с 2016-го Милонов б

ыл автором всего 13 законодательных инициатив. При этом пять были отклонены Госдумой.

Так, коллег не впечатлила его идея дополнить перечень памятных дат в России Днем памяти Февральской революции 1917-го. А часть проектов была снята с рассмотрения самим Милоновым.

Что в сухом остатке? За без малого 5 лет работы в Госдуме принято лишь 4 его проекта. Среди них – одобренный в 2018-м закон об ответных санкциях против США и недружественных России стран. Он позволяет властям запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров, не производящихся в РФ. Правда, соавторами документа, помимо Милонова, стали чуть ли не все депутаты Госдумы.

А последнее выступление Милонова в ГД было аж в ноябре 2019-го. Тогда он задал вопрос про оповещения в мессенджерах при чрезвычайных ситуациях. И замолчал… на полтора года.

Зато голосует он всегда вместе с партией («Единой Россией»). Даже тогда, когда его нет в зале. Мы обратили, к примеру, внимание на результаты поименного голосования депутатов ГД 5 марта 2020-го, когда в России еще не начались ограничения по коронавирусу. В тот день Милонов одобрил изменения в законы «О Росгвардии» и «Об уполномоченном по правам человека», поддержал поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы…

Вот только в тот момент, когда один Милонов нажимал кнопки в Госдуме, другой участвовал в ток-шоу «Место встречи» на НТВ с Андреем Норкиным. И там яростно агитировал за поправки в российскую Конституцию.

За «козлов» не ответил

– Подонки! Национал-предатели! Лесбиянки! Извращенцы! Вас скоро не будет в нашей стране! – мужчина с небольшой бородкой, в очках, окруженный сотрудниками полиции, выкрикивает оскорбления в адрес проходящей мимо толпы с флагами.

– Старовойтову вспомни, зараза! Милонов – позор Петербурга! – отвечают ему.

– Слава Милонову! – срывает голос какая-то женщина.

Несколько лет подобное шоу становилось апофеозом каждого первомайского шествия в Петербурге. Из года в год депутат местного Закса Виталий Милонов устраивал перепалки с демократической колонной, где традиционно шли и представители ЛГБТ-сообщества. Ничего не изменилось и когда Милонов оказался в Госдуме – на Первомай он по-прежнему отправлялся в родной город. А ведь, казалось бы, декларируя христианские ценности, мог бы быть и терпимее…

В 2015-м Милонов «договорился». Восемь ЛГБТ-активистов подали на него в суд за оскорбления, прозвучавшие во время первомайского шествия. Тогда депутат обозвал митингующих «козлами», «опущенными петухами» и прочими неприятными словами. Истцы попросили взыскать с него 2 млн руб.компенсации морального вреда. Лингвистическая экспертиза подтвердила: высказывания депутата несут негативную оценочную коннотацию. Но суд в иске отказал.

– Суд пришел к выводу, что оскорбления Милонова не были адресованы конкретным людям. Видите, как по-разному у нас применяются законы. Кого-то можно запросто обвинить в клевете на ветерана, хотя он не называет фамилии. А когда речь идет о Милонове, суд не видит в его словах даже оскорблений, – говорит юрист Ксения Михайлова.

Аналогично поступил и суд Чебоксар в 2018-м, оштрафовавший активиста за посты о депутате в соцсети «ВКонтакте». Оштрафованный Дмитрий Семенов опубликовал фотографии Милонова, на которых тот запечатлен в футболке с надписью «Православие или смерть», а в руках держит оружие. Самое удивительное, что эти фотографии Милонов САМ выставил у себя в твиттере.

При этом депутату никто претензий не выдвинул, а вот Семеновым заинтересовалась ФСБ, на него составили два протокола об административном правонарушении по статье «Производство и распространение экстремистских материалов» (ст. 20.29 КоАП). Чекисты заявили, что лозунг «Православие или смерть» является разжигающим межрелигиозную рознь и внесен в федеральный список экстремистских материалов… Интересно, почему они не обратили внимание на того, кто эту футболку носил?

sobesednik.ru