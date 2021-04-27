Водій у Києві влаштував смертельну ДТП і втік з місця аварії

Столичні правоохоронці розшукують водія, який спричинив ДТП із смертельними наслідками в Деснянському районі на проспекті Гагаріна.

Як повідомила київська поліція, у ніч на 26 квітня водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Nissan на проспекті Гагаріна не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані. Водій з місця пригоди втік, наразі його розшукують правоохоронці.

Один зі свідків каже, що нібито, з перевернутого авто вибрався чоловік та з місця події втік. Інші свідки цього факту не підтверджують і кажуть, що в авто були лише дві жінки. Як було насправді – з’ясовують слідчі.

Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Поліцейські звертаються до громадян, які бачили або мають інформацію про вказану подію, зателефонувати за номером (044) 271-99-22 або на спецлінію 102.

: parlament.ua