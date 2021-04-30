Компания экс-главы НКЦБФР Хромаева будет добывать газ на Луганщине

Компания “НПК-КОНТАКТ”, конечным бенефициаром которой является экс-глава НКЦБФР Тимур Хромаев, получит специальное разрешение на добычу газа (метана) и других полезных полезных ископаемых на Луганщине.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на приказ главы Госгеонедр №324 от 26 апреля 2021 года.

“Приказываю предоставить специальные разрешения на пользование недрами в соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами согласно приложениям к этому приказу”, – говорится, в частности, в приказе главы Госгеонедр Романа Опимаха.

Согласно приложению к приказу, ООО “НПК-КОНТАКТ” предоставляется разрешение на добычу газа (метана), угольных месторождений, газа природного, конденсата, сопутствующих полезных компонентов на Лисичанско-Тошковском месторождении (Луганская область).

Согласно документу, разрешение предоставляется на 20 лет.

Специальное разрешение предоставят согласно пункту 8 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами.

Как отмечает профильное издание nadra.info, это означает, что “НПК-КОНТАКТ” “на основании ранее выданного спецразрешения на собственные средства осуществило геологическое изучение участка недр и подсчет запасов полезных ископаемых, утвержденного в установленном порядке, и подало документы на получение спецразрешения на добычу полезных ископаемых”.

По данным портала YouControl, ООО “НПК-КОНТАКТ” зарегистрировано в ноябре 1991 года в Лисичанске Луганской обл, размер уставного капитала – 30,5 млн грн.

Основной вид деятельности компании – разведочное бурение.

Учредителями компании указаны ООО “ГАСЕ Энерджи” и ООО “АРТА Управление активами”.

Экс-глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев указан конечным бенефициаром – он контролирует 66,69% уставного капитала.