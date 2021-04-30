Виталий Кочетков накормит олигарха Нисанова овощами?

Авторитетного бизнесмена Кочеткова за глаза называют теневым хозяином Екатеринбурга

Сегодня стало известно, что 50% ООО «Продовольственная база №4» перешло офшору «Фор Сизонс Инвест Лтд», зарегистрированному в независимом государстве Сент-Китс и Невис, расположенном в Карибском бассейне.

С базой связывают бизнесмена Виталия Кочеткова, который может «подминать» актив в интересах олигарха Года Нисанова, владеющего в Москве крупными рынками «Садовод» и «Фуд Сити». Этим и объясняется интерес к владельцам базы со стороны федеральных СМИ?

Информацию растиражировали десятки сайтов, на что, видимо, и было рассчитано. Кто-то хотел привлечь внимание к Виталию Кочеткову, который может контролировать базу через ее кредиторов?

Бизнесмен входит в ближайшее окружение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Атака» на Кочеткова – «привет» губернатору Куйвашеву? А для знающих людей — и Году Нисанову?

Не для кого не секрет, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — человек мэра Москвы Сергея Собянина. Структуры Года Нисанова строят в столице знаковые объекты, в числе которых спорткомплекс «Олимпийский». Так что екатеринбургский пазл в данном случае складывается без труда.

Евгений Куйвашев отдал базу в нужные руки?

Виталия Кочеткова недоброжелатели считают лидером ОПГ «Центр», которое ранее конфликтовала с другой влиятельной криминальной группировкой «Уралмаш». Каждая из группировок сейчас имеет своих прикормленных региональных политиков, между которыми с переменным успехом идет борьба за власть.

Странно, что СМИ, пишущие о «Продовольственной баз №4» не обратили внимание на другой факт – 19 апреля новым учредителем актива стал Андрей Столбов, при этом доля Елены Русиной уменьшилась на 50%.

На столько же она уменьшилась в марте, когда соучредителем ООО «Продовольственная база №4» стал офшор. Получается, что Елену Русину потихоньку выдавливают из бизнеса. Но это никому неинтересно. Ее судьба, по-видимому, решена.

Овощное яблоко раздора?

Продовольственная база №4 нередко становилась «яблоком раздора». Ранее она принадлежала Татьяне Русиной, которая скончалась в 2016 г. В 2010 — 2011 г. актив вымогал Виктор Контеев, занимавший пост вице-мэра Екатеринбурга. Впоследствии он был осужден на 18 лет колонии.

В 2017 г., базу могли пытаться захватить. В конфликт пришлось вмешаться полиции. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

«24 апреля 2017 года в ГУ МВД России по Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего плодоовощной базой 4 Екатеринбурга гражданки Макаровой, которая в своем обращении сообщила, что на территории предприятия осуществляют незаконную деятельность представители неких заинтересованных групп. При этом в доход государства при существующем долге в 224 миллиона рублей отчисления от заработанных средств не поступают».

Поговаривали, что в конфликте могли быть замешаны криминальные структуры из числа воров в законе Лоту Гули, Авто Кобешалидзе и некого Чермена. Они планировали передел имущества за спиной конкурсного управляющего актива.

В ноябре 2017 г., «Аргументы и Факты» писали, что в конце 2016 г. часть бизнесменов базы присягнула на верность Надиру Салифову, более известному как Лоту Гули, и пообещала ему отчисления от доходов. Ранее свой процент получал Ровшан Ленкоранский, убитый в Турции в августе 2016 г.

Год Нисанов станет владельцем базы в Екатеринбурге?

По слухам, ранее выходец из «Черкизона» Год Нисанов обращался к Ровшану Ленкоранскому за помощью, чтобы продавцы торговали именно на его рынках «Садовод» и «Фуд Сити». Однако потом олигарха мог не устроить процент, который приходилось платить вору в законе. Некоторые подозревали в его смерти Нисанова, но никаких доказательств своим домыслам не представляли.

Ровшана Ленкоранского считали одним из организаторов убийства вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). На его соратников и падало в первую очередь подозрение в устранении Ленкоранского.

Лоту Гули вышел из тюрьмы, где провел 22 года, в октябре 2017 г., а в ноябре его приближенные нарисовались на продовольственной базе №4 в Екатеринбурге. Но, по всей видимости, у них ничего не получилось. И тогда могли обратиться к местному авторитету Виталию Кочеткову, связанному с властью.

В 2018 г., власти Екатеринбурга инициировали банкротство базы, но в феврале этого года Арбитражный суд утвердил мировое соглашение с кредиторами. В марте соучредителем актива стал офшор «Фор Сизонс Инвест Лтд», в апреле в составе владельцев появился Андрей Столбов.

Он вместе с Еленой Русиной в январе стал акционером ООО «Каменская», занимающемся управлением недвижимостью. К доле Русиной в ООО «Продовольственная база №4» подобрались через ее партнера?

До 2017 г. Андрей Столбов был владельцем ООО «Центр «Энергомет», проводившее азартные игры и заключавшее пари. Подобная деятельность нередко находится под присмотром криминальных структур, но доказательств связи с ними Столбова нет.

Интересно, что дело о банкротстве ООО «Продовольственная база №4» было прекращено после убийства в августе прошлого года Надира Салифова, которого, как и Ровшана Ленкоранского, считали «крышей» Года Нисанова.

Олигарх за последнее время оброс такими связями, что может «смести» со своего пути кого угодно. И «крыша» у него уже из представителей российской элиты. Одним из акционеров структур Нисанова является Ильгам Рагимов, однокурсник Владимира Путина.

В 2014 г., Президент РФ наградил Года Нисанова орденом «Дружбы», а в феврале вручил олигарху Знак отличия «За благодеяние» за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату.



Год Нисанов стал «придворным» олигархом?

Если Виталий Кочетков действует в интересах Года Нисанова, то ничего удивительного в этом нет. Влиятельные покровители в Москве еще никому не мешали. Может, через Нисанова Кочетков и втерся в доверие к Евгению Куйвашеву?

Офшорный Виталий Кочетков?

Виталий Кочеткова, наверное, неспроста связывают с офшором «Фор Сизонс Инвест Лтд». Принадлежащий бизнесмену сотовый оператор ООО «Екатеринбург 2000» (бренд «Мотив») имеет в своих учредителях не один, а несколько офшоров.

Два последних года компания не получает прибыль, принося убытки 79 млн руб., и 69 млн руб. при выручке 6,8 млрд руб. и 6,9 млрд руб. Не уплывают ли деньги в офшоры?

В июне прошлого года стало известно, что компания в 2019 г., снизила на 1 млрд руб. поступления платежей за свои услуги Эксперты предполагали, что компания могла потерять какого-то крупного клиента.

Почему же это не отразилось на выручке компании? С 2017 г., она находится примерно на одном уровне 6,7-6,9 млрд руб. Возможно, что информация о потере клиента запускалась с целью объяснения убытков компании, которые могли быть следствием вывода из нее денег.

Прячется за офшорами и ООО «Фининвест», которое связывают с Виталием Кочетковым. Сейчас 95% компании владеет «Амершам Инвест Лтд», зарегистрированная в Сент – Китс и Невис, там же где и офшор, владеющий 50% ООО «Продовольственная база №4».

До апреля эта доля с февраля прошлого года принадлежала компании ТОО «Глентон Проджектс» из Соединенного королевства. Еще 5% владеет Александр Городецкий, партнер Виталия Кочеткова по бизнесу.

Поговаривают, что в политику Виталий Кочетков пришел вынужденно. С 1992 г., по 2010 г., мэром Екатеринбурга был Александр Чернецкий, которого могла поддерживать ОПГ «Уралмаш». Сейчас он – сенатор от свердловской области, в которой сохраняет свое влияние.

В 2014 г., Кочеткову удалось стать советником Евгения Куйавшева, а в 2018 г., провести в гордуму своих депутатов. Противостоят им братья Алексей и Григорьев Вихаревы, близкие к лидеру ОПГ «Уралмаш» Сергею Терентьеву, который является тестем Алексея. Предметом спора двух групп был МУП «Водоканал».

Похоже, что Свердловскую область при Евгении Куйвашеве, который возглавляет регион с 2012 г., до сих пор сотрясает эхо 90-х. Только «разборки» ведутся не с применением оружия, а в гордуме. И на том спасибо губернатору Куйвашеву.

В конце марта он возглавил «антирейтинг» российских губернаторов по версии тг-канала «Незыгарь». До Куйвашва на первом месте рейтинга был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Сейчас он сидит в СИЗО за взятку. Не боится Куйвашев, что его постигнет подобная участь?

Евгений Куйвашев давно хочет в Москву, но пока никак не получается. Может, близкие отношения с Виталием Кочетковым тому помеха?