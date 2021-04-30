Стали известны подробности обысков в “Кузне на Рыбальском” и “Богдан Моторс”

Государственное бюро расследований провело обыски на заводе “Кузня на Рыбальском” и в подразделениях компании “Богдан Моторс” в Киеве и других областях. Стали известны детали этих следственных действий.

Об этом сообщается на сайте ГБР

Обыски проводились в рамках уголовного дела о закупке Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг низкого качества и по завышенным ценам.

По данным расследования, эти предприятия на протяжении 2015-2019 годов заключили с Минобороны дорогие контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и обслуживания агрегатов военных кораблей.

В частности это:

– поставка более 300 медицинских автомобилей “Богдан”;

– более 800 автомобилей повышенной проходимости “Богдан” (МАЗ);

– проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате “Гетман Сагайдачный”, закупки малых бронированных артиллерийских катеров “Гюрза-М”, “Кентавр” и других.

Следствие подозревает, что здесь имело место превышение власти должностными лицами Минобороны, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов.

В ГБР отметили, что необходимость обысков обусловлена непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации.

Сейчас обыски завершены, а их цель достигнута.

Процессуальное руководство в расследовании осуществляет Офис генерального прокурора.