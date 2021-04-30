АЗС почали знижувати ціни на пальне

Роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні 28 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем ​​знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу “Консалтингової групи А-95”.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,76 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 – 28,64 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне – 28,24 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз – 15,79 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав рекомендації мережам АЗС щодо цін на автогаз, бензини і дизельне пальне.

Учасникам ринку рекомендовано утриматися від дій, які можуть призвести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку; встановити роздрібні ціни на СВГ, високооктанові бензини і дизельне пальне на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і відповідав об’єктивній ситуації на ринку.

: mmr.net.ua