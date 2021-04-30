Назвала «полутрупом»: дочь Михаила Ефремова оскорбила телеведущую Леру Кудрявцеву

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария Ефремова, которая теперь является небинарным трансмаскулинным человеком Сергеем, стала гостем Леры Кудрявцевой в ее шоу «Секрет на миллион» и весьма негативно отозвалась о подобных проектах, и о Кудрявцевой лично. Об этом пишет Радио КП.

В частности, 20-летняя Анна-Мария Ефремова назвала телеведущую Кудрявцеву «полутрупом».

Как отметила наследница известного артиста, у нее нет никаких претензий к Лере Кудрявцевой, но она подчеркнула, что та была похожей больше на «получеловека», «полутруп». Причем, сравнив российскую телеведущую с роботом и манекеном, девушка не стала уточнять, почему у нее сложилось именно такое впечатление.

Анна-Мария также отметила, что ей не нравится шоу-бизнес, она считает, что некоторые знаменитости не знают ничего про искренность, а также являются корыстными людьми.

Напомним, что девушка сменила имя и просит называть себя Сергеем. При этом операцию по смене пола она не планирует. Сейчас Анна-Мария пребывает в стадии трансгендерного перехода, до завершения стадии осталась 5 лет. Ефремова отмечает, что сложности пока могут возникнуть в формальностях, которые придется согласовывать с государственными органами.

Что касается самого Михаила Ефремова, то он только на днях, впервые с момента этапирования увиделся с родными в колонии. К осужденному допустили жену Софью Кругликову.