Коболева выгнали из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у «Нафтогаза» и пустить на «Большую стройку»

Веерные отключения совести… Что за революцию в энергетике затеял офис президента, и каких бед нам ожидать?

Две недели назад президент Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет «Нафтогаз», а Коболев — Минэнерго. Коболев отказался.

Об этом говорится в материале «Зеркала недели«.

По данным издания, «Нафтогаз» перечислил 50 млрд грн в резервы на случай, если должники с ним не рассчитаются.

«Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на «Большое строительство», «подогрев» всех, кто с этой инфраструктурной аферы питается», — говорится в материале.

Отмечается, что правительство «пошло на неслыханный мухлеж» — уволило наблюдательный совет компании. Назначило нового главу правления. И вновь вернуло к полномочиям наблюдательный совет.

«Зачем? Потому что только совет согласно уставу «Нафтогаза» и законодательству может подавать предложения по увольнению или назначению главы правления компании. Короткой несостоятельности совета членам правительства хватило, чтобы назначить Витренко главой компании, которую он покинул летом прошлого года после продолжительной и нескрываемой ссоры с бывшим хорошим другом Коболевым», — пишет издание.

По словам автора материала, назначение Витренко главой «Нафтогаза» — это давняя «мечта Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно».

«Две недели назад Владимир Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет «Нафтогаз», а Коболев — Минэнерго. Коболев отказался. Зеленский обиделся. А потом обиделся еще раз, когда стало понятно, что президентские дороги Коболев тоже финансировать не собирается, и почти 40 млрд грн дивидендов — максимум, на который может рассчитывать государство», — говорится в сообщении.

«При наличии у государства мощной энергетической компании ее конфликт с профильным министерством неизбежен. И министерство всегда будет проигрывать, потому что у него нет такого рыночного влияния и «развязанных рук». Поэтому быть министром энергетики при Витренко во главе «Нафтогаза» — это все равно поражение, просто не такое очевидное», — считают в издании.

В материале напоминают, что парламент несколько раз проваливал голосование за Витренко как министра энергетики, а все потому что отыскать баланс между интересами тяжеловесов энергорынка — Ахметова и Коломойского, а значит, и лояльность «их» парламентариев было крайне тяжело.

Ранее Витренко предлагал импортировать газ из РФ (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18), покупая его у «независимых компаний», например у Shell.

«И все бы ничего, но даже условно независимая «российская» Shell будет транспортировать этот газ по абсолютно зависимому газпромовскому газопроводу. Но это уже детали, главное, чтобы идея была сказочно интересной.

А там уже, если Украина подпишет подобные контракты с независимыми компаниями, работающими в РФ, она получит основания для обжалования в европейском арбитраже «Северного потока-2» из-за неконкурентных действий со стороны РФ на рынке.

Такому человеку отдать 50 миллиардов на строительство дорог, чтобы их распилили в ОП, — раз плюнуть, это же только резервы. И вообще, они не имеют никакого отношения к амбициозным реформаторским начинаниям Витренко.

У него, как у раввина из старого анекдота, есть еще куча идей… и самый слабый из возможных профильный министр. Да, мы о Германе Галущенко, юристе, который в последние годы занимался похоронами «Энергоатома», а теперь пошел в энергетические министры», — отмечается в материале.

СМИ напоминают, что Галущенко — человек Шефира, кум и друг Андрея Деркача, российского шпиона по версии Госдепа, а также является другом помощника Деркача Олега Бяринцева.

«Благодаря тому же Галущенко, «Энергоатом» из прибыльной компании превратился в убыточную. Только если Коболева за полученный убыток НАК увольняют (по крайней мере так это аргументируют), то Галущенко, доруководя «Энергоатом» до убытков, идет на повышение — в министры энергетики.

Что он там будет делать? То, что и раньше, — будет выполнять пожелания многочисленных друзей первого помощника президента. Галущенко — это очередная инвестиция Шефира в «средства производства». Просто, подарив Ермаку должность для Витренко, Зеленский не мог не подарить хоть что-то Шефиру. Да и само назначение Галущенко — только вишенка на той куче гуано, которую приготовила Банковая», — пишет издание.

Западные партнеры, в частности МВФ, будут обеспокоены этими событиями, поэтому это грозит Украине тем, что в ближайшее время транша не будет.

economics-prorok.com