Силой вытащил из лифта и заставил пойти к себе в квартиру: в Северодонецке 48-летний мужчина изнасиловал дошкольницу

В Северодонецке задержали 48-летнего ранее судимого мужчину, изнасиловавшего живущую в одном подъезде с ним шестилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребенка злоумышленник встретил у лифта вечером 27 апреля.

Когда они поднялись на этаж, где проживает подозреваемый, мужчина силой вытащил девочку из лифта и заставил пойти с ним в его квартиру.

Там он изнасиловал свою жертву, а после этого приказал одеться и идти домой.

Когда мама девочки обратилась в полицию, в квартиру злоумышленника прибыли сотрудники «КОРДа» и спецназа. Во время обыска были найдены вещественные доказательства преступления — окровавленные вещи пострадавшей.

Следователи и оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 48-летний инженер одного из предприятий. Ранее он уже был судим — по «экономической» статье Уголовного кодекса.

Девочка в настоящее время госпитализирована, а насильнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.