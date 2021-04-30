Французская прокуратура начала расследование смертей после прививок вакциной AstraZeneca

Прокуратура Парижа, которая ведет дела в сфере здравоохранения, начала расследование по факту непреднамеренного убийства в связи с тремя смертями после вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca.

Об этом пишет издание Politico.

Расследование объединяет три производства местных прокуратур, которые были открыты на региональном уровне после жалоб семей скончавшихся людей.

Пока прокуроры не предъявили обвинений ни одному юридическому или физическому лицу.

Подавший жалобы адвокат Этьен Бойттин заявил, что «сначала обратился к местным прокурорам ради ускорения процесса и проведения вскрытий, а потом попросил их передать дело в Париж».

Один из случаев, которого касается расследование, связан со студентом-медиком, умершим в Нанте, а другой — с социальным работником из Тулузы. Оба младше 55 лет и умерли в результате образования тромбов. 55 лет — минимальный возраст, установленный Францией для прививок вакциной от AstraZeneca.

Адвокат заявил, что рассматривал 15 случаев людей, умерших после получения доз во Франции. Прямой связи между прививками и этими конкретными смертельными случаями не установлено, хотя 7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило связь между вакциной и редкими нарушениями свертывания крови.

EMA отмечает, что польза от приема вакцины значительно превышает риски и увеличивается с возрастом и уровнем заражения.