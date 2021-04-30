В Северной Каролине во время 13-часовой перестрелки погибли пять человек, включая двух полицейских

В американском штате Северная Каролина произошла перестрелка, длившаяся 13 часов. В результате погибли пять человек, в том числе два работники правоохранительных органов.

Об этом сообщает CNN.

Происшествие произошло 28 апреля. В полицию поступило заявление от одного из местных работодателей о том, что его 32-летний сотрудник не появляется на рабочем месте уже несколько дней и не отвечает на звонки.

Полицейские отправились с проверкой к дому мужчины, о котором рассказал работодатель.

На месте выяснилось, что мужчина забаррикадировался в доме.

Внезапно началась перестрелка, которая продолжалась около 13 часов, из-за чего пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. В результате были убиты подозреваемый, его отчим и мать. В ходе спецоперации погибли также два сотрудника полиции. Один из них, заместитель шерифа округа Уатог, скончался на месте происшествия, а сержант полиции умер после того, как его доставили на вертолете в местную больницу.

Пока правоохранительные органы пытаются понять причину произошедшего.