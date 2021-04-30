На Киевщине «продавали» руководящую должность в Нацполиции за $220 тыс

На Киевщине задержали двух человек, которые пообещали мужчине решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Нацполиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, двое лиц за денежное вознаграждение в сумме 220 тыс. долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать кадровые вопросы «, – рассказали в пресс-службе.

В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс. долларов США правоохранители задержали двух человек.

Сейчас решается вопрос сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.