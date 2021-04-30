Взятка для «вовчого суда»

Задержание двух столичных адвокатов по подозрению в получении 100 тыс долларов в виде взятки несколько недель назад казалось обычной спецоперацией Национального антикоррупционного бюро до момента, когда стало известно имя одного из них — Юрия Зонтова.

Он — родной брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и, по версии следствия, пытался через него договорится о выгодном решении по одному из дел, рассматриваемых в суде.

Коррупционную схему Зонтову, по версии следствия, предложил другой адвокат — Юрий Донец. За «объектами» следили с января этого года, прослушивали их телефоны, а во время обысков нашли большую сумму денег. 9 апреля Высший антикоррупционный суд взял их обоих под стражу с возможностью выйти под залог. Юрий Донец этим воспользовался за него внесли почти три миллиона гривен, и он вышел на свободу. Юрий Зонтов — до сих пор под стражей. У него 35 млн гривен для залога не оказалось. А апелляция отказалась уменьшить сумму. В изданиии «Ґрати» собрали все, что известно об этом деле.

13 января адвокат страховой компании «Акс кепитал» Юрий Донец встретился с ее ликвидатором Сергеем Коваленко в «Сильпо» на улице Сечевых Стрельцов в Киеве. Донец фактически только начал представлять интересы компании, которая с ноября 2020 года была в процессе ликвидации. Коваленко приступил к обязанностям в компании на месяц раньше.

При этом, в реестре юридических лиц директором «Акс кэпитал» до сих пор указан Борис Зинчук. Он рассказал «Ґратам», что уже не работает в компании, но другие комментарии давать отказался.

В конце 2020 года компания подала иск в Окружной админсуд Киева к главному управлению налоговой службы столицы. «Ґрати» узнали, что она требовала отменить решение о начислении налоговых обязанностей на более чем 54 млн гривен. Ранее компании удалось отбиться от претензий налоговой, которая требовала погасить долг в почти 44 млн гривен. И, очевидно, надеялась на такой же исход по поводу новых претензий.

Согласно судебному реестру, судья ОАСК Татьяна Балась назначила подготовительное заседание по иску на 17 февраля 2021 года. По данным следствия, окончательное решение она должна была принять 7 апреля — на следующий день после передачи всей суммы взятки. Но задержание адвокатов прервало ход событий: 12 апреля судья Балась взяла самоотвод по этому иску. На следующий день новый судья по делу — Александр Кармазин оставил его без движения до предоставления суду необходимых документов для обоснования иска.

По данным следствия, адвокат Донец предложил ликвидатору компании — Коваленко — договорится о позитивном для компании решении суда за 120 тыс долларов взятки, используя знакомство с Юрием Зонтовым — адвокатом и братом главы ОАСК Павлом Вовком (Вовк — фамилия его жены).

Юрий Зонтов. Фото: со страницы в Одноклассниках

Зонтов 17 лет был военным. После этого получил свидетельство адвоката, но одновременно работал заместителем начальника управления Службы внешней разведки. После задержания его отстранили от этой должности, а позже — уволили.

Коваленко согласился на предложение Донца, но на следующий день после встречи с ним написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро. С этого времени детективы начали спецоперацию: следили за адвокатами и прослушивали их разговоры.

Зонтов сначала сказал Донцу, что не может договориться с братом, и просил немного подождать. Но позже сообщил, что все решено. Они договорились, что и «100 тыс долларов будет достаточно» вместо 120.

«Когда я поступал в военный университет… Нас поступало 150 человек. Начальник курса умудрился поговорить с 70-ю и взять у них по 200 долларов за вступление. 35 из них вступили своими силами, остальные — нет. Он отдал им (тем, кто не поступил — Ґ ) деньги и сказал, что это был форс-мажор. При этом заработал на тех, кто вступил… С моральной точки зрения, это было мошенничество, но с юридической… Никто заявлений не писал», — возможно, проводя параллель, начал Зонтов свое выступление в Высшем антикоррупционном суде по избранию ему меры пресечения 8 апреля.

«Я никогда не берусь за дело, если вижу, что его нельзя позитивно решить… Безусловно, ко мне в данном случае обратились как к его (Павла Вовка — Ґ ) родному брату. Безусловно, чтобы клиент не сбежал, я говорил, что буду решать при помощи брата… Или президента Украины… Вопрос не в том, что я говорил, а в том, что я делал… Предлагал ли я взятку? Подстрекал ли кого-то?» — добавил Зонтов.

По его словам, с начала этого года он не общается с братом, и детективы могли в этом убедиться, раз прослушивали его телефон. Для убедительности, он жаловался, что брат не помогает ни ему, ни их матери.

Следствие утверждает, что в конце марта Коваленко передал Донцу 10 тыс долларов в качестве предоплаты, а 5 апреля отдал еще 90 тысяч. В тот же день адвокат встретился с Зонтовым в его автомобиле, дал ему 80 тыс долларов и проект решения предположительно для судьи Балась. 10 тыс долларов он оставил себе в качестве оплаты за услуги.

«Чтоб вы понимали, я даже не открывал пакет. Я его увидел на следующий день после того в машине, как он (Донец — Ґ ) оставил. Он не на переднее сиденье садился, а на заднее… Когда я ему позвонил, он сказал: «Ну оставь, потом будем разбираться», — рассказал в суде Зонтов про получение денег от Донца.

На следующий день после передачи денег адвокатов задержали. В квартире Донца и в квартире по улице Маккейна в Киеве, которую он использовал как офис и куда Зонтов принес деньги, во время обыска были найдены в общей сумме те самые 100 тыс долларов, которые они получили в качестве взятки. В том же помещении находился сейф Зонтова, где обнаружили предметы, похожие на антиквариат, документы на имя Павла Вовка, их общие с братом фотоальбомы, а также большое количество иностранной валюты: более 3,7 млн долларов, 840 тыс евро, 20 тыс фунтов, 230 тыс гривен и 100 шекелей (всего около 130 млн гривен), три золотых слитка и другие вещи. Все ценности были арестованы.

Деньги, которые нашли у одного из подозреваемых. Фото: НАБУ

Квартира, где хранились деньги, принадлежит адвокатке Юлии Пхайко. И, по словам прокурора Александра Иванющенко, она отказалась давать пояснения по этому поводу.

В суде прокурор также сказал, что Зонтов и Пхайко являются совладельцами общественной организации «Развития транзитного потенциала Украины». Третий совладелец — Сергей Рогожук — представлял интересы Зонтова в суде как адвокат.

Говоря об этом, прокурор пытался доказать, что Зонтов может влиять на Пхайко, поэтому просил суд запретить ему общаться с адвокаткой в случае выхода под залог.

Сам Зонтов сообщил суду, что очень давно знаком с Пхайко, но давить на нее не собирается. Он также отрицал, что найденные деньги принадлежат ему и заявлял, что только хранил их у себя.

«Есть средства, которые хранятся по ипотечному договору. Есть средства, там почти 200 тыс долларов, не более, — это именно те средства, действительно, к которым я имел отношение. Они не мои лично, но я знаю, почему они там были, есть подтверждающие документы», — сказал Зонтов.

Обыск провели и в Окружном админсуде Киева. В пресс-службе суда «Ґратам» сообщили, что изъяли лишь копию материалов дела, которое рассматривается одной из судей. Очевидно, речь идет об иске страховой компании к налоговой.

Старший детектив НАБУ Владимир Васильчук возле Окружного админсуда Киева, где проходят обыски. 6 апреля 2021 года. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

«К делу по разоблачению адвокатов судьи ОАСК не имеют отношения. Обыск проводился без соответствующего мотивированного судебного решения, что предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Об этом составлен протокол. Все остальное — непонятные инсинуации», — сказали «Ґратам» в пресс-службе суда.

Сам Вовк отреагировал на обыски в суде на своей странице в фейсбуке:«Никакого отношения к сего

дняшним провокациям ни ОАСК, ни я, как его глава, не имеем. Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как «расходный материал» для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер. Возможно, имеется в виду главу НАБУ Артем Ситник для мести всему судейскому корпусу. Не более того».

Прокурор зачитал в суде несколько прослушек разговоров между Коваленко, Донцом и Зонтовым. В одном из них человек, которого следствие определило как Донца, говорит, что с судьей Балась должен поговорить о решении глава суда, но поскольку его пытаются найти детективы НАБУ для привода в суд по делу о так называемых «пленках Вовка», то он находится не в Киеве. Соответственно, процесс договоренностей может затянуться.

Во время одного из разговоров Зонтов сказал Донцу, как будет распределена взятка по какому-то другому делу: «…5 — его.Возможно, речь идет о судье, два рубля Паша возьмет, рубль — я, где-то оно вот так». Они обсуждали и то, что иногда адвокатам самим приходится писать «необходимое» судебное решение, и то, как глава ОАСК постоянно уходит от НАБУ.

Выступление Юрия Зонтова во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения 8 апреля 2021 года. Фото: скриншот трансляции канала Судебной власти

Адвокаты Зонтова уверены в том, что это Коваленко спровоцировал Донца и Зонтова на получение взятки, поскольку он, в частности, сам назвал ее сумму. Кроме того, в 2017 году страховая компания фигурировала в одном из уголовных производств, расследуемых Главным управлением Нацполиции по факту создания фиктивного предприятия, легализации денежных средств, уклонение от уплаты налогов и т.д. — напомнила защита. Адвокат Зонтова Сергей Рогожук считает, что компанию и Коваленко могли использовать, чтобы попытаться спровоцировать Павла Вовка, которым интересуется антикоррупционное бюро, на взятку.

Донцу и Зонтову предъявили подозрения в подстрекательстве в предложении взятки служебному лицучасть 4 статьи 27, часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса. Прокуратура просила арестовать их с возможностью выйти под залог в 70 млн гривен для Зонтова и 14 — для Донца.

Адвокаты подозреваемых говорили о необоснованности подозрения, а также о нарушении процессуальных норм во время обыска. Во-первых, по их мнению, раз генпрокурорка Ирина Венедиктова подписывала подозрение, то должна состоять в группе прокуроров. Во-вторых, для прослушки и обыска жилья подозреваемых детективы должны были получить разрешение суда, но не получили. В ответ прокурор пояснил, что обыски проводились срочно, а в таком случае разрешение суда не нужно.

Для характеристики одного из подозреваемых — Юрия Зонтова — в суде выступила его жена Дарья. На момент суда она работала помощницей судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, но после коррупционного скандала при участии мужа была уволена. Она позитивно о нем отзывалась. На вопрос прокурора, просил ли муж решить какие-то вопросы через суд, в котором она работает, ответила отрицательно. Также прокурор спрашивал, встречалась ли она 5 или 6 апреля с мужем не дома и передавал ли он ей деньги. Она вновь отрицала. Но в разговор вмешался Юрий Зонтов и неуверенно допустил, что такая встреча все же была, не конкретизируя впрочем, когда и для чего. На его реплику жена ответила, что уже не помнит.

Выступила в суде и жена Юрия Донца Татьяна — она представляла его интересы как один из четырех адвокатов. Она жаловалась на семейные проблемы: больного отца мужа, его сестру, у ребенка которой инвалидность, одинокую мать, которым они вынуждены помогать финансово. По ее словам, у них изъяли все сбережения, в том числе деньги, отложенные на учебу старшей дочки в Польше. Поэтому та решила вернуться в Украину, чтобы «помочь семье».

Выступление Юрия Донца во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения 9 апреля 2021 года. Фото: скриншот трансляции канала Судебной власти

Сам Донец, обращаясь к судье, сквозь слезы просил уменьшить сумму залога, чтобы выйти на свободу. Он рассказал о своих личных ценностях и близких отношениях с семьей. А также обещал всячески содействовать следствию. По сути подозрения он не сказал ни слова.

Обоих подозреваемых суд взял под стражу до 4 июня с возможностью выйти под залог. Спустя несколько часов после судебного заседания за Донца внесли около трех миллионов гривен, и он оказался свободен. Он обязался сдать заграничные паспорта, не покидать Киев, приходить по каждому вызову следователя, прокурора или суда и носить электронный браслет.

Зонтов пока остается под стражей. Залог ему определили в 35 млн гривен. И Апелляционная палата ВАКС отказалась уменьшить эту сумму, учитывая, в том числе, риски по поводу возможности Зонтова противодействовать расследованию или скрыться от следствия.

Автор: Виктория Матола; Ґрати