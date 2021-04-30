Как детективы НАБУ “сливают” дело о бюджетных растратах КП “Информатика”

В августе 2021 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) может закрыть уголовное производство, в рамках которого расследуется причастность руководства КП “Информатика” к крупной растрате бюджетных средств.

Речь идет о закупке этим коммунальным предприятием в 2016-2017 годах систем видеонаблюдения у ООО “Каргон” и ООО “Интелекшуал Констракшн”. Сотрудничество указанного КП с этими компаниями, по информации аудиторов Киевской горгосадминистрации (КГГА), привело к потере городским бюджетом около 30 млн гривен. Именно аудиторский отчет лег в основу уголовного производства, открытого Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в сентябре 2019 года. Но детективы этого бюро, по мнению судей ВАКС, явно затягивают не самое сложное дело: провалили проведение судебно-товароведческой экспертизы, фактически ничего не делали по этому делу с августа 2020 года.

Как стало известно KV, 15 апреля 2021 года ВАКС на 4 месяца, до 16 августа 2021 года, продлил расследование уголовного производства №52019000000000798.

Указанное производство было открыто НАБУ еще 6 сентября 2019 года. В рамках данного дела детективы бюро расследуют факт возможной растраты должностными лицами КП “Информатика” средств столичного бюджета в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 УК Украины). По мнению “антикоррупционеров”, предполагаемые злоумышленники могли находиться в сговоре с должностными лицами ООО “Интелекшуал Констракшн” (*), ООО “Каргон” (**), Научно-исследовательского центра (НИЦ) судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины и другими лицами.

Выдержка из материалов дела

Как указано в материалах дела, 14 декабря 2016 года между КП “Информатика” и ООО “Каргон” был заключен договор на поставку, монтаж и наладку разного рода оборудования для видеонаблюдения (в том числе – серверы Hikvision Manager Server-VMS/IVMS-5200 Enterprіse) на сумму 24,8 млн гривен. В дальнейшем подрядчику была перечислена вся сумма денежных средств (даты проплат в материалах следствия не уточняются. – KV).

Спустя год, 28 декабря 2017 года КП “Информатика” и ООО “Интелекшуал Констракшн” заключили договор на оказание ряда услуг – создание комплексных систем видеонаблюдения за безопасностью дорожного движения, для мониторинга транспортных потоков и т.д. Основой для таких систем также должно было стать оборудование китайской компании Hikvision. Изначально стоимость работ должна была составить 119,8 млн гривен, но в тот же день стороны согласовали уменьшение цены до 86,6 млн гривен, которые компания в конечном итоге и получила.

Примечательно, что договор был подписан по результатам переговорной процедуры, то есть – без проведения аукциона. Необходимость “неконкурентных торгов” в КП “Информатика” объяснили в том числе тем, что в Украине лишь ООО “Интелекшуал Констракшн” якобы имеет опыт работы с одним из необходимых для столицы модулей системы Hikvision. При этом, целесообразность такой закупки подтвердил упомянутый выше НИЦ судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины. Вероятно, именно по этой причине данное учреждение также стало фигурантом уголовного производства.

24 июня 2019 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА подписал отчет №070-5-13/11 аудита эффективности выполнения мероприятий комплексной городской целевой программы “Электронная столица” на 2012-2018 годы. Этот аудит проводился в период с 27 декабря 2017 года по 12 июня 2019 года, и одним из его ключевых пунктов было изучение закупок КП “Информатика”. В конечном итоге результаты этой “ревизии” легли в основу уголовного производства, которое расследует НАБУ.

Так, согласно информации аудиторского отчета, сотрудничество КП “Информатика” и ООО “Каргон” в рамках упомянутого выше договора от 14 декабря 2016 года привело к неэффективным и лишним расходам горбюджета на сумму порядка 12,16 млн гривен. По данным аудиторов, это произошло по той причине, что закупленные КП “Информатика” оборудование, до момента его поставки предприятию, несколько раз “покупались и перепродавались” разными субъектами хозяйственной деятельности – с соответствующим ростом стоимости товара. В свою очередь, сотрудничество КП “Информатика” и ООО “Интелекшуал Констракшн” по договору от 28 декабря 2017 года привело к потере бюджетом 2,68 млн гривен: эти денежные средства подрядчик получил за монтаж отдельного оборудования, однако по факту такие работы, по данным аудиторов, не проводились.

В аудиторском отчете и в материалах дела также указано, что 2017 году КП «Информатика» потратило “лишних” 16,06 млн гривен на создание 20 систем видеонаблюдения. Какие именно подрядчики посодействовали предприятию в этом , ни “ревизоры”, ни правоохранители не уточняют. Однако, по данным НАБУ и аудиторов КГГА, эти деньги были “потеряны” уже привычным способом – “подорожание” товаров путем цепочки его перепродажи.

29 августа 2020 года в рамках данного дела была назначена комплексная судебно-товароведческая экономическая экспертиза. Нужно было определить реальную стоимость полученных КП “Информатика” товаров и услуг, и ущерб, который могли нанести такие закупки. Проведением экспертизы должен был заняться Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ). 14 октября 2020 года это заведение направило НАБУ ходатайство о предоставлении ему материалов уголовного производства. Однако антикоррупционное бюро сообщило ВАКС, что в канцелярии НАБУ это ходатайство якобы не было зарегистрировано. В итоге, 13 апреля 2021 года детектив указанного бюро Владимир Уразовский повторно назначил такую экспертизу.

Отметим, именно в связи с отсутствием результатов данной экспертизы в материалах дела не указана информация о том, каков ущерб был нанесен столичному бюджету. Зачастую в материалах расследований указываются хотя бы предварительные данные, фактически – предположения правоохранителей. Однако в данном случае НАБУ не сообщает даже такую информацию. Поэтому, вероятно, пока что в вопросе определения возможной суммы убытков следует полагаться на информацию аудиторов КГГА. То есть, речь идет о сумме порядка 14,8-30,1 млн гривен – в зависимости от того, учитывается ли в данном случае предполагаемые потери бюджета на сумму 16,06 млн гривен при закупке систем видеонаблюдения.

4 марта 2021 года ВАКС по ходатайству антикоррупционного бюро впервые продлил срок расследования данного производства – на 1 месяц (до 6 апреля 2021 года). Тогда детектив Владимир Уразовский аргументировал свою просьбу, в частности, тем, что следствию еще нужно обратиться к неким “компетентным органам Китайской Народной республики с запросом о международной помощи”. Речь шла о необходимости получить через такие органы документы от компании Hikvision, чье оборудование КП “Информатика” закупало через ООО “Каргон” и ООО “Интелекшуал Констракшн”.

Примечательно, что детектив НАБУ просил продлить расследование на “целых” 12 месяцев. Однако судья ВАКС Виталий Крикливый посчитал это затягиванием дела. Свое суждение служитель Фемиды объяснил тем, что с августа 2020 года, с момента назначения в рамках данного дела вышеупомянутой экспертизы, расследование фактически не проводилось. Притом, судья указал на то, что оснований считать, что это дело отличается исключительной сложностью, нет.

В апреле 2021 года детектив НАБУ Владимир Уразовский снова ходатайствовал о продлении срока расследования – теперь уже на 6 месяцев. Такое ходатайство аргументировалось просто: бюро планирует провести еще целый ряд следственных действий, и в срок это сделать невозможно. Но судья ВАКС Вера Михайленко указала, что продление следствия на такой период “не усматривается адекватным с точки зрения основы разумности сроков”. В итоге, как сообщалось выше, 15 апреля срок расследования продлили на 4 месяца.

По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Интелекшуал Констракшн” было основано в январе 2016 года. Его учредителем и руководителем значится житель столицы Юрий Гуляй.

ООО «Компания Мариат” (до декабря 2019 года – ООО “Каргон”) было основано в Киеве в мае 2012 года. Учредителем и руководителем этой компании указан гражданин африканской страны Гамбия – Абдоулие Ятта.

Отметим, ООО “Интелекшуал Констракшн” и ООО “Компания “Мариат” имеют явную связь. Так, в 2016-2018 годах эти компании были зарегистрированы по одному адресу (Киев, бульвар Дружбы Народов, 40-А). Кроме того, эти фирмы объединяет один учредитель – Денис Карельских: в 2016-2017 годах он был учредителем ООО “Интелекшуал Констракшн”, а в 2018-2019 годах значился бенефициаром ООО “Компания “Мариат”.

Как ранее сообщала KV, следователи Государственной фискальной службы (ГФС) уже более двух лет расследуют уголовное производство по факту возможного уклонения от уплаты налогов должностными лицами КП “Информатика”. По информации следствия, в 2016-2018 годах данное КП могло недоплатить порядка 5,6 млн гривен налогов, в чем ему “помогали” четыре компании-подрядчики (в том числе ООО “Интелекшуал Констракшн” и ООО “Каргон”), которые завышали стоимость работ и сотрудничали с фиктивными фирмами. Впрочем, на данный момент неизвестно, будут ли наказаны причастные к таким схемам лица: расследование затягивается, никто пока даже не получил подозрение.

Напомним также, еще в мае 2019 года антикоррупционная комиссия горсовета заинтересовалась закупкой КП “Информатика” в 2019 году системы управления внешним освещением Киева. Депутатов смутил тот факт, что при этой закупке не проводился аукцион, что позволило ООО “Хидден Энерджи.Юэй” получить 300 млн бюджетных гривен по переговорной процедуре. В связи с этим комиссия решила обратиться в НАБУ с просьбой проверить факты злоупотреблений при проведении соответствующего конкурса и в случае выявления нарушений – открыть уголовное производство.

Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин (на фото).

kievvlast.com.ua

Александр Глазунов