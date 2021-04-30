Ермак против Тимошенко: кто теперь «рулит» месседжами «слуг»

К чему приведет смена куратора медиаполитики монобольшинства…

В парламентской фракции «Слуга народа» под давлением главы Офиса президента Андрея Ермака сменилась медиа-команда, ранее курируемая его замом Кириллом Тимошенко. Впрочем, рокировка заместителя главы фракции «слуг» Евгении Кравчук на пришлую Рену Назарову вряд ли изменит медийное «лицо» СН. Почему такие перестановки могут лишь добавить хаоса в информполе, связанном с президентской политсилой.

Об этом сегодня рассказывается в публикации «Апострофа».

В одном из важнейших направлений политики «Слуги народа», медийно-информационном, происходят большие перемены, связанные со сменой команд. Парламентскую повестку «Слуги народа» перехватывает команда Андрея Ермака. Однако без партийной дисциплины и принятия адекватных решений даже самая эффективная технологическая и медийная команда не способна помочь партии власти поменять свое лицо.

Еще до недавнего времени ответственной за медиа-направление в «Слуге народа» являлась заместительница главы фракции СН и глава комитета по гуманитарной политике Евгения Кравчук. Ее относят к группе влияния замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, который достаточно долго оборонял медийную команду «слуг» от посягательств сначала Андрей Богдана, а затем и Андрей Ермака.

Но в последнее время глава ОП стремится укрепиться медийно, вероятно, ожидая уже в энный раз перенесенного релиза документального фильма от Bellingcat о провале спецоперации СБУ по «вагнеровцам».

Как сообщили изданию ряд источников в Верховной Раде, параллельно с выстраиванием сотрудничества с медиа Ермак провел весьма серьезную узурпацию в медиа-поле в Верховной Раде, ответственность за которое нес Кирилл Тимошенко.

Глава Офиса Зеленского сместил руководство медийным треком «слуг», и вместо Кравчук в феврале продвинул на должность бывшую телеведущую Рену Назарову. Киевлянам она известна по ток-шоу «Киевский форум», а также тем, что была депутатом Киевсовета от «УДАР» с 2014 по 2015 год. Ее муж, бывший нардеп Юрий Збитнев в свое время имел отношение к партии Виталия Кличко.

По словам источников, Назарова активно занимается построением новой медиа-команды «слуг», консультирует основных спикеров партии и доверила проводить тренинги известному в узких кругах Густаву Водичке, который позиционирует себя специалистом по мастерству публичной речи.

По мнению политолога Андрея Золотарева, рокировка Кравчук на Назарову принципиально ничего не изменит.

«Евгения Кравчук — достаточно профессиональный пиар-менеджер, я ее помню, как пресс-секретаря УКРОПа. Она вполне справлялась со своими профессиональными обязанностями, то есть в недостатке компетентности или опыта ее обвинить нельзя. Смена Кравчук на Назарову, скорее всего, связана с какими-то внутренними процессами, ведь мы видим нарастающие проблемы в партии, в том числе рейтинговые.

Судя по всему, это попытки нащупать то, что на языке политтехнологов называется «красный мазок», то есть чудо-решение, которое выведет партию из кризиса», — говорит эксперт

Как отмечает Золотарев, среди причин произошедшего не стоит отбрасывать фактор внутривидовой борьбы.

В свою очередь, политтехнолог Сергей Гайдай обращает внимание на то, что «слугам следовало бы сначала разобраться не с медийной политикой, а с действиями некоторых членов партии.

«Назначайте хоть самых гениальных политтехнологов и кураторов информполитики — ситуацию не исправите, если члены партии ездят в Минск к Лукашенко (речь идет о Евгении Шевченко), демонстрируют абсолютно разнузданную тягу к роскошным вечеринкам во время локдауна (речь идет о нардепе Николае Тищенко). Поверьте, что Кравчук, к которой я очень хорошо отношусь, что Рена Назарова, которую я знаю лично, ситуацию не исправят. Это все равно что рассуждать, когда рубят голову, волосы должны быть зачесаны налево, или направо»,- говорит Гайдай.

По его словам, есть проблема и экспертного, и политического сообщества, когда человек, например, делает много хорошего, но не заботится, как это донести до общества: важно, чтобы этим занимался профессионал, эффективный медиаменеджер. Примером такой проблемы Гайдай считает то, что в Украине во время войны отсутствует понятие военного сословия и военного авторитета: люди не могут назвать имена и фамилии.

По мнению политтехнолога, у нас не существует заказчика, который бы рассказал о том, что есть, например, генерал Кривонос, который защищал Краматорский аэропорт и не потерял бойцов при этом. При этом есть Петр Порошенко, который с одной стороны подписывал Минские соглашения, а с другой — продолжал держать бойцов в ДАПе, которые героически, но без нужды гибли. Никто обществу этого не рассказал.

В то же время, проблема «Слуги народа» — совсем другого толка.

«Когда партия действует на публичном фронте и действует антирепутационно, от того, что вы меняете пресс-службу, пишете много хороших статей, проявляете активность, много не изменится. Вот Порошенко бы не спасла ни одна кампания, потому что можно рассказывать о 144 реформах, невероятных достижениях государства, но, когда в холодильнике пусто, а информацию о Мальдивах не утаишь — тебе не удержаться. Никогда нельзя путать реальную работу, которая первична, с информационным обеспечением, которое вторично. Меня не интересует, как изменится информполитика «слуг», а как изменятся они сами, а они вряд ли изменятся», — подытоживает Гайдай.

Его коллега, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что сейчас у «слуг» полностью провалена информполитика.

«Я как эксперт часто бываю в эфирах и вижу, как безграмотно у СН построены «темники». Их, похоже, не готовят, да и с подбором спикеров проблемы, можно же найти пару десятков спикеров, которые будут объяснять политику партии. Нужно выстроить какой-то каркас, четкую информполитику, и придерживаться его хоть чуть-чуть», — отмечает он.

И тут абсолютная «солянка», из которой состоит фракция «слуг», служит им плохую службу.

«Все зависит от источника информации: патриотическая часть общества, которая голосовала за «слуг», услышат Шевченко, и, если не услышат других точек зрения, могут подумать, что это точка зрения «Слуги народа» в целом, а это для них огромный минус», — говорит Алексей Голобуцкий.

Тут возникает и другой сопутствующий вопрос: станет ли Кирилл Тимошенко безучастно смотреть, как его людей отодвинули от влияния на медиаполитику партии? Очевидно, что это приведет — и уже приводит — к противостоянию.

По словам Голобуцкого, если следить за телеграм-каналами, приближенными к Банковой, то гору в борьбе двух руководителей ОП берет то Кирилл Тимошенко, то Андрей Ермак.

«Сейчас пошел подъем Ермака, потому что превалирует международная повестка. Если нам завтра нам «дадут щелбан» — вверх пойдет Тимошенко», — говорит политолог.

Пока неизвестно, к чему приведет очередной виток борьбы между «башнями Банковой», на сей раз вылившийся в смену медийной команды «слуг». Однако управляемости команде и осмысленности месседжей партии в информационном поле он вряд ли поспособствует. Ключевая проблема Офиса президента состоит в том, что де-факто он давно поделился на лагеря, каждый из которых ведет собственную игру.

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