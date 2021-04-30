Следователи начали проверку после охоты курганского депутата, на которой живого волка давили снегоходом

По ее результатам в отношении народного избранника может быть возбуждено уголовного дело о жестоком обращении с животными

Следственный комитет по Курганской области приступил к проведению доследственной проверки по факту публикации видеозаписи охоты с участием депутата парламента региона Дениса Хахалова, на которой еще живого волка давили снегоходом и засовывали в пасть ствол ружья. Об этом сообщили местные средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

В пресс-службе отметили, что следователи в ходе доследственной проверки установят все обстоятельства произошедшего и примут в установленные законом сроки процессуальное решение.

Охота, о которой идет речь, произошла в феврале текущего года на территории Камышловского охотничьего хозяйства в Свердловской области. В ней принимали участие депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, егерь Ермека Сулейманов и еще пять егерей.

На видеозаписи с охоты, которая оказалась в сети, видно, как мужчины переезжают на снегоходе еще живого волка со словами «ох б**** мы погоняли их». Потом один из них начинает тыкать ружьем в морду животному, заталкивает ему дуло в пасть, а после того, как волк зажимает оружие зубами, мужчины смеются. После этого охотники приговаривают: «Четко первого положили!», «Здоровые все такие!», «Вот это сафари!».

Комментируя инцидент, депутат Хахалов заявил, что у него на руках были все необходимые документы, дающие разрешение на охоту, а в издевательствах над недобитым животным от не принимал участие. Впоследствии народный избранник признался, что именно он управлял снегоходом и давали волка, якобы, в целях самообороны.