На Київщині врятували літню пару, яке ледь не загинуло у квартирі через витік газу

У Вишневому в одній із квартир житлового будинку стався витік газу.

У Вишневому небайдужі сусіди повідомили про витік газу в одній із квартир житлового будинку, – повідомляє «Магнолія-ТВ».

Поліцейські за лічені хвилини прибули за вказаною адресою. Одразу правоохоронці разом із сусідами інструментами відкрили двері квартири.

Повідомляється, що на підлозі вітальні поліцейські виявили літню жінку, яка лежала без свідомості, та надали їй першу допомогу. Правоохоронці перекрили газ, відкрили вікна та привели до тями господаря квартири, якому стало зле в іншій кімнаті.

Поліцейські евакуювали подружжя із квартири на вулицю, викликали карету швидкої допомоги та працівників газової служби.

: sud.ua