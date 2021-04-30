У мережі показали перше фото найпотужнішого і найшвидшого в світі позашляховика

Компанія Hennessey продовжує розробку позашляховика Mammoth 1000. Автомобіль обіцяє стати найпотужнішим і найшвидшим у світі в своєму класі. Тираж складе 20 примірників, а ціна – 375 тис. доларів, повідомляє «Твоя МАШИНА» .

В основу ліг заряджений пікап Ram 1500 TRX. Замість кузова буде встановлений третій ряд сидінь і багажник. На другому ряду з’являться два окремі крісла з регулюваннями.

Також машина буде обладнана посиленим бампером і позашляховими шинами на 20 дюймів. Кліренс становить 364 мм.

Потужність 6,2-літрового компресорного V8 збільшили до 1026 к.с. і крутний момент – до 1315 Нм. Розгін до сотні у Hennessey Mammoth 1000 займе всього 3,2 секунди, а чверть милі позашляховик зможе проїхати за 11,4 секунди.

: mashyna.com.ua