У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі (фото)

У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі, його будівництво тривало близько двох років.

Як повідомляє Reuters, довжина моста — 516 метрів, він розташований на висоті 175 метрів над річкою Пайва біля невеликого північного міста Арока. Геопарк Арока, над яким перекинуто міст, входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботи з будівництва обійшлися в 2,3 млн євро. Церемонія відкриття відбудеться 2 травня, але місцеві жителі вже користуються мостом.

До цього найдовшим підвісним пішохідним мостом вважався міст імені Чарльза Куонена в швейцарських Альпах завдовжки 494 метра.

: nv.ua