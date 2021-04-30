Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі (фото)

01.05.2021

У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі, його будівництво тривало близько двох років.

Як повідомляє Reuters, довжина моста — 516 метрів, він розташований на висоті 175 метрів над річкою Пайва біля невеликого північного міста Арока. Геопарк Арока, над яким перекинуто міст, входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботи з будівництва обійшлися в 2,3 млн євро. Церемонія відкриття відбудеться 2 травня, але місцеві жителі вже користуються мостом.

До цього найдовшим підвісним пішохідним мостом вважався міст імені Чарльза Куонена в швейцарських Альпах завдовжки 494 метра.

: nv.ua

Читайте також:   У Мексиці 13 людей загинули від холодів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *