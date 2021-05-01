Ранні овочі та зелень варто вживати дуже обережно

Напередодні літа у магазинах починають з’являтися ранні овочі та зелень, які користуються особливою популярністю після зими. Однак дієтологи не рекомендують зловживати рослинною їжею. Незважаючи на свою корисність, вона може завдати шкоди організму, інформує Ukr.Media.

Зокрема фахівці попереджають, що у їжу не можна вживати різні стебла зелені, оскільки у них збираються речовини, що завдають шкоди організму у великій кількості. Моркву необхідно обрізати з кожного боку, а також намагатися не вживати серцевину.

З цієї ж причини під час варіння картоплі необхідно кілька разів замінювати воду, щоб прибрати шкідливі речовини з готового продукту. Фахівці звертають увагу на те, що за шкіркою помідора можна визначити кількість нітратів у ньому. Чим товщою є шкірка, тим більше хімії у овочі.

: aspekty.net