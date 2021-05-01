Ірина Білик показала свій елітний автопарк

Відома виконавиця Ірина Білик похизувалась своїм елітним автопарком. Жінка є власницею трьох автомобілів. Один з них марки Nissan. За словами артистки, це дуже комфортний автомобіль. Саме на ньому жінка забирає сина з навчального закладу та часто возить його на прогулянки.

Про це жінка розповіла у програмі “Мій секрет”. Також Ірина Білик має електроавтомобіль Tesla Model 3. Вартість такого транспорту становить п’ятдесят п’ять тисяч доларів.

За словами зірки українського шоу-бізнесу, електороавтомобіль подарував їй близький друг. Проте, його ім’я Ірина Білик не розсекречує. Артистка заявила, що Tesla її улюблений автомобіль. Проте, виконавиця має ще один транспортний засіб.

Українська зірка показала свій третій автомобіль. Це бус білого кольору марки Mersedes. На ньому співачка їздить під час гастролей. Артистка похизувалась, що в салоні транспортного засобу можна поспати та відпочити від роботи.

: wona.com.ua