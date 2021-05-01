Ответные санкции: Россия запретила въезд представителю Европарламента

Всего под ограничения попали восемь европейских чиновников, а Брюссель обвинили в желании «сдержать развитие» страны.

В ответ на санкции ЕС, власти России запретили въезд в страну восьми гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС, в числе которых оказались глава Европарламента и заместитель председателя Еврокомиссии.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – говорится в сообщении.

В российском МИД заявили, что Брюссель хочет «любой ценой сдержать развитие» России, напомнив, что ограничительным мерам со стороны ЕС подверглись шесть россиян.

«Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», – говорится в заявлении МИД РФ.

Список граждан и представителей официальных структур ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ:

Напомним, 15 апреля новые санкции против РФ ввели Соединенные Штаты . Ограничения коснулись 6 российских технологических компаний, 32 физических и юридических лица, «пытавшихся влиять на выборы президента США» и 8 физических и юридических лиц, связанных с оккупацией и репрессиями в Крыму.