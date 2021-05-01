Три симптоми діабету: як виявити високий цукор в крові без глюкометра

Діабет є поширеним захворюванням, від якого страждають мільйони людей у всьому світі. Крім того, є величезна кількість людей, які хворіють на діабет, навіть не підозрюючи про це. На великий ризик підвищеного рівня цукру в крові вкажуть кілька основних ознак.

Діабет 2 типу виникає, коли організм не виробляє достатньої кількості гормону інсуліну або просто на нього не реагує. Як правило, хвороба виявляють випадково при плановому обстеженні. Головна проблема ранньої діагностики криється в симптомах, які залишаються непоміченими протягом довгого часу.

За словами американського терапевта з The Joint Chiropractic, на перших етапах захворювання можуть з’явитися деякі “дивні” ознаки, які сигналізують про проблеми в організмі, пише Express.co.

Зір

Деякі пацієнти помічають, що їх зір дещо покращився. Це викликано незначними змінами складу рідини в очах, які впливають на зір.

Свербіж шкіри

Діабет також може викликати постійний свербіж. Як правило, неприємне відчуття регулярно з’являється в руках, ступнях і гомілках.

Слух

Крім того, близько 30 відсотків пацієнтів помічають погіршення слуху. Справа в тому, що при діабеті пошкоджуються кровоносні судини і нерви внутрішнього вуха, що згодом може привести до повної втрати слуху.

Відомі ознаки захворювання, до яких відносяться часті позиви до сечовипускання, оніміння рук і ніг або відчуття постійної спраги, можуть не з’являтися, попередили лікарі. Найбільш поширені симптоми включають відчуття сильної втоми або довго загоюються рани і порізи.

: lhealth.info