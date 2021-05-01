Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Ею недоволен Ермак

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Об этом сообщают источники «Страны» в Офисе президента.

Источник при этом уточнил, что пишет она заявление уже третий раз (два прошлых раза его не подписали).

По словам источника, у Мендель много претензий по условиям работы, «да и характер у нее, мягко говоря, не простой».

В свою очередь, ее работу в целом негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак, который продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять. Правда, при этом к Мендель хорошо относится лично президент Зеленский, что и удерживало ее в прошлые разы от увольнения.

«Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским», — сказал источник.