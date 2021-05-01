Тебе хватит или еще добавить?: Пенсионерка встретила спикера Госдумы РФ и высказала все, что думает о власти

Во время визита в Саратов спикер Государственной думы РФ встретил пенсионерку, которая раскритиковала российские власти. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

В первую очередь пенсионерка попросила Володина объяснить, почему инфляция в стране составляет 5,8%, а ее «гробовые» лежат под 3,5%.

«Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке! Все? Тебе хватит или еще добавить?», — возмутилась старушка.

Пенсионерка также обратила внимание на то, что у России огромная территория и много богатств, при этом во многих домах до сих пор нет газа.

«Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне?», — сказала россиянка.

В свою очередь сам Володин впоследствии заявил, что поговорил с женщиной, потому что «никого не замечать» для чиновника и политика было бы большой ошибкой.