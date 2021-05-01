Медведчук стал рекордсменом по количеству шуб в декларациях нардепов

В 2020 году народные депутаты Украины задекларировали 164 ценных изделия из меха или кожи. Однако рекорсдменом в этой категории стал парламентарий от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Как сообщает «ЧЕСНО», в его собственности находится аж 52 таких предмета, как шубы из норки, соболя и шиншиллы, а также куртки и сумки из 11 коллекций элитных модных брендов. Речь идет об аксессуарах Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci.

Большинство из этих вещей принадлежат жене нардепа Оксане Марченко. Однако кое-что таки является собственностью и самого Медведчука – например, дубленка из меха от Brioni и кожаная куртка от Dolce and Gabbana. В общем Медведчук задекларировал 247 объектов в категории «ценное движимое имущество».

Дорогие вещи из сегмента меховой одежды фигурируют и в декларациях других парламентариев. Так, например, нардеп от «Слуги народа» Игорь Васильковский указал в документе шубу жены марки RinDi, стоимость которой составляет более 1 млн гривен.

Показательно, что кроме одежды политики также декларировали животных. Так, нардеп Константин Бондарев («Батьківщина» ) владеет 21 лошадью различных пород. Большинство из них принадлежат его жене Татьяне Шейнич.

А член депутатской группы «За майбутнє» Сергей Рудик задекларировал овец на сумму 220 тыс. гривен. Владелицей животных также является жена политика Марианна.

Между тем нардеп Андрей Пузийчук («Батьківщина») стал единственным депутатом действующего созыва Верховной Рады, который задекларировал охотничьи трофеи. В графе «коллекции и предметы коллекционирования из зоологии» он отметил «обработанные трофеи с охоты» из Намибии стоимостью более 565,5 тыс. гривен.