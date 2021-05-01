Науковці довели, що відеоігри позитивно впливають на здоров’я

Вчені з Оксфордського університету довели, що відеоігри позитивно впливають на психічне здоров’я людини. Якщо ви граєте в Animal Crossing чотири години на день, то стаєте набагато щасливішим.

Уточнюється, що під час дослідження, фахівці вперше спостерігали за реальним ігровим процесом. У центрі дослідження були дві гри: симулятор Nintendo Animal Crossing і шутер EA Plants vs. Zombies: Battlefor Neighborville, пише maximum.fm

«Спостереження за 3274 добровольцями показало, що чим більше геймери присвячували час улюбленій грі, тим частіше вони говорили про поліпшення самопочуття. Це підтвердили і анкети, які учасники заповнювали протягом усього дослідження», – йдеться у висновках вчених.

Провідний автор дослідження Ендрю Пшибільскі зазначив, що ігри варто сприймати як гідну форму дозвілля. «Було дивно, наскільки мало у ігрових компаній даних про своїх користувачів і як мало цих даних використано в попередніх дослідженнях про потенційну шкоду або користь відеоігор», – сказав Пшибільскі.

При цьому дослідники підкреслюють, що отримані дані не є карт-бланшем для безконтрольного проведення часу в іграх. «Я впевнений, що якщо експеримент буде продовжено, то ми дізнаємося і про токсичний вплив ігор», – вважає науковець.

: changeua.com