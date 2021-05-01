У США злетів літак з найбільшими в світі крилами (фото)

Двофюзеляжний літак Scaled Composites Stratolaunch Model 351 знову піднявся в повітря після більше ніж двох років без польотів. Про це повідомляє New York Times.

Літак має іншу неофіційну назву – Roc, що в перекладі означає птах Рух.

Свій перший політ літак, який має найбільший розмах крил в історії авіації (117 м) і довжину (73 м) зробив 13 квітня 2019 року. Однак, через кілька місяців після польоту проект зіткнувся з фінансовими труднощами – і його навіть виставили на продаж.

Якщо раніше літак планували використовувати в якості повітряної платформи для запуску ракети Pegasus XL, то зараз літак збираються застосовувати як носій для атмосферних і суборбітальних гіперзвукових апаратів.

: nova.net.ua