В Голосієві більше 50 будинків залишиися без газу після ремонту

Будівельники, прокладаючи водопровід, пошкодили газопровід середнього тиску діаметром 160 мм.

Про це повідомляє “Київгаз” в Facebook.

Як зазначається, 29 квітня по вулиці Лютневій (житловий масив «Коник») будівельники, прокладаючи водопровід, пошкодили газопровід середнього тиску діаметром 160 мм.

Щоб униктнути витоку газу, фахівці аварійної газової служби оперативно обмежили газопостачання до 51 житлового будинку села.

Наразі у Голосіївському районі тривають термінові ремонтні роботи на розподільному газопроводі.

Ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються. Щойно вони завершаться, газопостачання до всіх будинків буде відновлене.

: kyiv.media