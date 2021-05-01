До 2030 року кількість електромобілів у світі зросте до 145 мільйонів

До 2030 року кількість автомобілів, фургонів, вантажівок і автобусів на електриці у світі виросте з 11 мільйонів до 145 мільйонів. Про це йдеться в звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Перший глобальний звіт МЕА про електромобілі показав, що продажі в першому кварталі 2021 року були більш ніж в 2,5 рази вищими, ніж в ті ж місяці минулого року, коли пандемія COVID-19 викликала серію рецесій в світовій економіці.

Незважаючи на економічний спад, який призвів до скорочення світової автомобільної промисловості на 16% в минулому році, у всьому світі тоді було зареєстровано рекордні 3 мільйони нових електромобілів. Загальна кількість електромобілів досягла 10 мільйонів. Також аналітики нарахували близько 1 мільйона електричних фургонів, вантажівок і автобусів.

Енергетична галузь уважно стежить за зростанням кількості електромобілів, і очікується, що це буде мати серйозні наслідки для нафтових компаній, які покладаються на попит автотранспортного палива.

Відповідно до існуючої в світі кліматичної політики, електромобілі можуть усунути потребу в більш ніж 2 млн барелів на день дизельного палива і бензину до 2030 року і заощадити еквівалент 120 млн тонн вуглекислого газу.

: processer.media