Поліцейські прикрили великий наркобізнес на території двох областей

В угруповання входило вісім людей.

Поліцейські викрили угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків і психотропних речовин в Чернігівській і Київській областях, передає прес-служба МВС.

Поліція затримала організатора та учасників наркоугруповання, які облаштували в Чернігові лабораторію з виготовлення наркотичних речовин та створили для їхнього продажу п’ять Інтернет-крамниць.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області спільно з колегами зі Слідчого управління поліції Чернігівської задокументували злочинну діяльність групи осіб, які виготовляли наркотичні речовини. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що наркобізнес організував 28-річний мешканець Чернігова. У спільники він долучив свою цивільну дружину та ще шістьох осіб. У кожного з них була своя функція – контроль і організація виробництва, прийом замовлень та збут заборонених речовин в конкретних населених пунктах на територіях Чернігівської та Київської областей.

Зловмисники власноруч «варили» амфетамін та синтетичні наркотики в квартирі одного з них та в закинутих будівлях за містом. Для збуту «товару» шляхом «закладок» зловмисники створили п’ять Інтернет-крамниць. Їх магазини одночасно «працювали» на території Київської та Чернігівської областей. Гроші від покупців надходили на гаманці електронної платіжної системи, які потім наркоторгівці виводили через банківські картки.

Поліція з’ясувала, що частину наркотиків та психотропів члени наркоугруповання закуповували оптовими партіями через мережу Інтернет. За попередніми даними, оборот від продажів заборонених речовин складав понад 10 тисяч гривень на день.

29 квітня правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали організатора та учасників наркоугруповання.

Під час санкціонованих обшуків у зловмисників вилучено більше 3 кілограмів марихуани, амфетамінів, “солей” та “екстазі”, 11 літрів прекурсорів, посуд та обладнання для виготовлення і фасування наркотиків, “чорнові” записи, банківські картки. Правоохоронці також вилучили автомобіль, який зловмисники використовували у своїй діяльності.

Поліція затримала у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України організатора злочинного угруповання та ще трьох його учасників. З іншими причетними до виготовлення та продажу наркотиків особами тривають слідчі дії.

Зловмисникам інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

: lenta.ua